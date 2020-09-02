عادات صحية خاطئة تسبب انتشار الصدفية فى الجسم

عندما تكون مصابًا بالصدفية، يمكن أن تؤدي بعض الأشياء التي تسمى المحفزات إلى تفاقم الحالة وتفاقم الأعراض، يمكنك التعامل بشكل أفضل مع البقاء جيدًا إذا وجدت محفزاتك وقمت بإدارتها، فهذا خطأ شائع يقع فيه البعض يسبب انتشار الصدفية.





كشف موقع هيلث عن عادات خاطئة تسبب انتشار الصدفية

ليس كل شخص لديه نفس المشكلات. ومع ذلك ، فإن بعضها شائع.





الضغط العصبى

لا يعرف العلماء بالضبط ما الذي يسبب الصدفية. يعتقدون أن جهاز المناعة لديك يلعب دورًا. من المعروف أن الإجهاد العقلي يؤثر على جهاز المناعة لديك. لذا فليس من المستغرب أن الإجهاد يمكن أن يجعل الصدفية أسوأ.





إليك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها للمساعدة في إدارة التوتر:

تأمل. هذا تمرين عقلي تركز خلاله على شيء ما ، مثل تنفسك ، لتهدئة عقلك.

ممارسة الرياضة. النشاط البدني يطلق الإندورفين. هذه المواد الكيميائية في الدماغ تعزز مزاجك وطاقتك.

مساعدة من الآخرين. يمكنك أن تأخذ دورة إدارة الإجهاد. أو يمكنك الانضمام إلى مجموعة دعم للأشخاص المصابين بالصدفية.





إصابات الجلد

يمكن أن تؤدي إلى آفات الصدفية في أماكن لم تكن مصابًا بها من قبل. وهذا ما يسمى ظاهرة كوبنر. تتضمن أمثلة الإصابات التي قد تسبب التوهج ما يلي:

ضربة شمس

لدغات البق

العلاج بالإبر

الأوشام



يمكنك القيام ببعض الأشياء لحماية بشرتك:

استخدم واقي الشمس. يمكن أن تساعد فترات التعرض للشمس القصيرة في علاج الصدفية ، لكن من المهم عدم التعرض لفترات طويلة.

عالج أي تهيج للجلد على الفور.

لا تحك جلدك .



الأدوية

يمكن أن تسبب العديد من الأدوية نوبات الصدفية لدى بعض الأشخاص.

عندما تحصل على وصفة طبية جديدة ، تأكد من أن طبيبك يعلم أنك مصاب بالصدفية واسأل عما إذا كان الدواء آمنًا لك. أخبر طبيبك الأساسي عن كل ما تتناوله ، بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.





الالتهابات

إذا كان هناك شيء يؤثر على جهازك المناعي ، فيمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالصدفية. التهاب الحلق ، على سبيل المثال ، مرتبط بالحالة. يمكن أن يؤدي التهاب الشعب الهوائية أو التهاب اللوزتين أو عدوى الأذن إلى تفاقم الحالة.





شتاء

يمكن للبرودة أن تجفف بشرتك وتجعل الصدفية أسوأ. للمساعدة في حماية بشرتك ، يمكنك:

ارتدِ قبعة ووشاحًا وقفازات عند الخروج

رطبي بشرتك كثيرًا

استخدم مرطب الهواء البارد في الليل

تخطي الدش الساخن واغتسل في حوض الاستحمام بدلًا من ذلك

أسلوب حياتك

تشير الدراسات إلى أن التدخين وشرب الكحول يمكن أن يزيدا سوء الصدفية. ويمكن أن يكون الكحول خطيرًا إذا كنت تتناول أدوية معينة لهذه الحالة.

إذا كنت تدخن ، توقف.

إذا كنت تشرب الكحوليات ، توقف.