AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

كورونا ودعم فلسطين ولبنان.. بنود رئيسية على رأس اجتماعات الجامعة العربية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:08 م
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
Advertisements
ميس رضا
صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أنه من المقرر عقد اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية غدا الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كوفيد 19، موضحة أن جدول الأعمال المعروض على الوزراء قد تم بحثه من قبل اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية للمجلس ومن كبار المسؤولين، حيث رفعوا مجموعة من القرارات تمهيدًا للنظر فيها من قبل الوزراء.

أشارت السفيرة الدكتورة أبو غزالة، إلى أن موضوع التعامل مع تابعات جائحة كوفيد 19 من مختلف الجوانب الاجتماعية والصحية والإنسانية والاقتصادية، من البنود التي تحظى بأولوية متقدمة على اجتماع المجلس، وكذلك دعم جهود دولة فلسطين لاحتواء هذه الجائحة وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية، وذكرت أن المجالس الوزارية العربية المتخصصة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك اللجان المتخصصة، قد بذلت جهود هامة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والشركاء لتعزيز الجهود العربية الرامية لاحتواء هذه الجائحة وتداعياتها.

من جانب آخر ذكرت السفيرة الدكتورة أبوغزالة، أن المجلس سيبحث عدد من الإجراءات الهامة في إطار الدعم العربي الكامل للجمهورية اللبنانية والتضامن معها للتغلب على آثار كارثة مرفأ بيروت التي وقعت بتاريخ 4/8/2020، وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بما يمكنها من التغلب على تداعيات هذه الكارثة، مشيرة في هذا الصدد إلى النداء الذي أطلقه السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكذلك نتائج زيارته التضامنية إلى بيروت، موضحة أنها ضمن الأمور المعروضة على المجلس في هذا الشأن، معربة عن آمالها في أن تتغلب الجمهورية اللبنانية الشقيقة على تداعيات هذه الكارثة المروعة.

من جانبه استعرض السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في تصريحه، عدد من الموضوعات المعروضة على الوزراء العرب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة القادمة، دعم الاقتصاد الفلسطيني، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020، الخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2020، ذلك فضلًا عن إطلاع الوزراء المجلس على تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان العربية المتخصصة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزراء الخدمة المدنية العرب: القيادات العربية تصدت لأزمة كورونا بوضع الخطط واتخاذ الإجراءات الاحترازية

القباج: تستعرض جهود وزارة التضامن في التخفيف من آثار أزمة كورونا اجتماعيا

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يعلن عن شغور منصب أمينه العام

المجلس الوزاري العربي للكهرباء يوافق من الناحية الفنية على إتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء

فى الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء .. 16 دولة توقع مذكرة التفاهم على إنشاء السوق العربية المشتركة .. شاكر: 15 عاما لتحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل

رئيس الأكاديمية العربية يشارك في اجتماع منظمات ومؤسسات العمل العربى المشترك لدعم ومساندة لبنان

ترشيحاتنا

مترو الأنفاق يعلن حاجته لعدد من الوظائف الجديدة.. تعرف على التفاصيل والشروط

أنغام تكشف حقيقة استعدادها للزواج للمرة الخامسة

الذكرى الثانية لرحيل كوثر رمزي.. حكاية الشاهدة الوحيدة في قضية مقتل المطربة ذكرى

السيسى لـ نتنياهو: مصر تدعم أية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة

بعد تصدرها تريند.. 10 صور لـ حنان مطاوع تبرز أنوثتها باحتشام

بسبب كورونا.. قطر تؤجل استلام طائرات من إيرباص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحة ولياقة.. أفضل الدراجات الهوائية وأسعارها فى مصر

فى عيد ميلادها.. 10 صور لزوجة عماد متعب تثير الجدل وتعرضها للانتقاد

بعد حذف صورها مع علي غزلان.. 10 صور لـ منة عرفة تثير الجدل