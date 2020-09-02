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العالم يشهد.. موديز تكشف أخبارا غير متوقعة عن الوضع الائتماني المصري

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:45 م
وكالة موديز
وكالة موديز
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فرح علاء الخولي
صرحت وكالة موديز، أن وضع مصر الائتماني يعكس متانة في مواجهة صدمات التمويل، وأفادت بذلك فضائية "اكسترا نيوز"، منذ قليل في خبر عاجل وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.

وأشاد تقرير وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، بما وصفه "وضع مصر الائتماني"، وجاء في التقرير، الذي نقلته وكالة "رويترز" أن وضع مصر الائتماني يعكس متانة في مواجهة صدمات التمويل.

وتابع بقوله "يدعم وضع مصر الائتماني مصدات سيولة محلية وخارجية قوية"، وأشارت "موديز" إلى أن النظرة المستقبلة لتصنيف مصر الائتماني "مستقرة"، مضيفة "هذا انعكاس لتنوع وقوة الاقتصاد".

وأشاد التقرير بـ"انخفاض مستويات الدين المقوم بالعملة الأجنبية، وتقلص تكاليف الاقتراض محليا"، مضيفا "هذا له تأثير إيجابي على الوضع الائتماني لمصر".

ولفت التقرير النظر إلى أنه من أبرز نقاط الضعف الائتمانية الرئيسية لمصر، هو "الاحتياجات التمويلية الكبيرة والضبابية بشأن فرص التوظيف ومخاطر أمنية".
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