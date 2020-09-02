القوى العاملة: غدا قبول طلبات راغبي العمل على 468 فرصة عمل في 5 شركات.. فض إضراب 7548 عاملا بشركة بمدينة العبور.. والاتفاق على صرف الأرباح السنوية للعاملين طبقًا للقانون

- وزير القوى العاملة:280 فرصة عمل بشركة جلاس للملابس الجاهزةمؤهل عالٍ ومتوسط وإعدادية والأجور من 1620 إلى 1980 جنيها
- شركة "دايس" للملابس الجاهزة تطلب 118 فرصة عمل
- تقديم الطلبات إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية
تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، غدا الخميس، قبول طلبات راغبي العمل على 468 فرصة عمل في 5 شركات، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.
أعلن ذلك وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مشيرًا إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن الفرص المطلوبة تتمثل في 280 فرصة عمل بشركة جلاس للملابس الجاهزة علي مهن عمال إنتاج، ومراقب جودة، وعاملات تشطيب، وعامل مكواة ذكور وإناث، مؤهل عالٍ ومتوسط وإعدادية، وتتراوح الأجور من 1620 إلى 1980 جنيها.
وقال إن شركة دايس للملابس الجاهزة تطلب 118 فرصة عمل على مهن سنجر، وأوفر، واورليه، ذكور وإناث، بمؤهل متوسط والأجور حسب المقابلة.
في السياق نفسه، أكدت إيمان السيد مدير المديرية، أن الشركة المصرية الإيطالية تطلب 35 عامل تعبئة من الإناث فقط، مؤهل متوسط، كما تطلب الشركة العالمية لسحب الاستهلاك بالطريق البطيء العوادم 15 فرصة عمل لعمال إنتاج نفس الشركة بميت حلفا قليوب محاسبين ومراقب جودة وعمال إنتاج، ذكور فقط، والراتب حسب المقابلة.
وقالت مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، إن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، منوها إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.
وأضافت أن الطلبات تقدم من غد، الخميس، حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.
وتمكنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرية القوى العاملة بالقليوبية من فض إضراب 7548 عاملا بشركة كريازى بمدينة العبور، وأصبحت الأوضاع مستقرة وهادئة، وحالة الإنتاج مستمرة، وذلك بعد أن انتقلت مديرية القوى العاملة بالقليوبية وأجهزتها التنفيذية لمقر المنشأة تفاوضت مع إدارة الشركة على مطالب العاملين.
وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير أصدر توجيهاته لمدير المديرية إيمان السيد بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها في الإطار القانوني.
وتلقت الوزارة من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بها ما يفيد بالانتقال إلى مقر الشركة من خلال المديرية وأجهزتها التنفيذية لمتابعة حالة العمل والعمال وموقف العمال المضربين، بمقابلة المسئولين بالشركة تم التوصل إلى الاتفاق بالطرق الودي بين طرفى العملية الإنتاجية.
وألزم الاتفاق الشركة بصرف المنح للعاملين في مواعيدها وهي: نصف شهر بمناسبة يوم ميلاد السيد المسيح، ونصف شهر بمناسبة يوم القيامة، ونصف شهر بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونصف شهر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وشهر بمناسبة دخول المدارس، وعشرة أيام منحة بدل المصيف، و200 جنيه بمناسبة حلول شهر رمضان.
كما تم الاتفاق على صرف الأرباح السنوية للعاملين طبقًا للقانون، وتوزيع مفردات المرتب عقب صرف الأجور للعاملين شهريًّا، وتعليق منشور بالإجازات الرسمية، وفي حالة تشغيل العامل سوف يتم صرف ما نص عليه قانون العمل بصرف مثلي الأجر بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم.
تم الاتفاق على تنفيذ اتفاقية العمل الجماعية التي تم إبرامها في 31 يوليو 2019، ومواعيد العمل هي مواعيد عمل قانونية طبقًا لقانون العمل وتبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة والثلث يتخللها ساعة الراحة من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الواحدة بعد الظهر.
وقدم الوزير الشكر لطرفي العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء، مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودي.