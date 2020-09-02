القوى العاملة: غدا قبول طلبات راغبي العمل على 468 فرصة عمل في 5 شركات.. فض إضراب 7548 عاملا بشركة بمدينة العبور.. والاتفاق على صرف الأرباح السنوية للعاملين طبقًا للقانون









تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، غدا الخميس، قبول طلبات راغبي العمل على 468 فرصة عمل في 5 شركات، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.









أعلن ذلك وزير القوى العاملة ، محمد سعفان، مشيرًا إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن الفرص المطلوبة تتمثل في 280 فرصة عمل بشركة جلاس للملابس الجاهزة علي مهن عمال إنتاج، ومراقب جودة، وعاملات تشطيب، وعامل مكواة ذكور وإناث، مؤهل عالٍ ومتوسط وإعدادية، وتتراوح الأجور من 1620 إلى 1980 جنيها.









وقال إن شركة دايس للملابس الجاهزة تطلب 118 فرصة عمل على مهن سنجر، وأوفر، واورليه، ذكور وإناث، بمؤهل متوسط والأجور حسب المقابلة.









في السياق نفسه، أكدت إيمان السيد مدير المديرية، أن الشركة المصرية الإيطالية تطلب 35 عامل تعبئة من الإناث فقط، مؤهل متوسط، كما تطلب الشركة العالمية لسحب الاستهلاك بالطريق البطيء العوادم 15 فرصة عمل لعمال إنتاج نفس الشركة بميت حلفا قليوب محاسبين ومراقب جودة وعمال إنتاج، ذكور فقط، والراتب حسب المقابلة.









وقالت مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، إن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، منوها إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.









وأضافت أن الطلبات تقدم من غد، الخميس، حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.