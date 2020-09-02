أخبار الرياضة| كهربا يضرب الشناوي وتغريمه مليون جنيه.. ورمضان صبحي بتيشرت بيراميدز

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





أصبح رمضان صبحي نجم منتخب مصر الأولمبي، لاعبا في صفوف بيراميدز، بعدما ظهر مرتديا قميصه في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، اليوم، من أجل التقاط صور تقديمه، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.





كشفت مصادر خاصة داخل النادى الأهلى أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق تعدى بالضرب على محمد الشناوى حارس مرمى الفريق خلال المران الصباحى اليوم .





قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جري صباح اليوم .





كشف مصدر مسؤول بنادي الترجي التونسي عن حقيقة اقتراب حمدو الهوني جناح الفريق من الانضمام لأحد الأندية المصرية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





كشفت مصادر خاصة التفاصيل الكاملة لأزمة محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مع محمود عبدالمنعم كهربا صانع ألعاب الفريق التي جرت قبل مران الفريق اليوم.





شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خناقة بين محمد الشناوي حارس مرمي الفريق ومحمود كهربا لاعب الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.



