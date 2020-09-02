ننتقي كوادر.. عمرو درويش: لدينا ضوابط وثوابت وطنية للانضمام إلى تنسيقية الأحزاب

قال عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية بدأت بتشكيل يضم 25 حزبا سياسيا.





وأضاف عمرو درويش ، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": " وضعنا العديد من الضوابط لـ عملية العمل والتكامل في التنسيقية".





وتابع عمرو درويش:" لدينا ضوابط للانضمام إلى تنسيقية الاحزاب وهناك ثوابت وطنية نتبعها داخل التنسيقية".





واكمل عمرو درويش:"التنسيقية منفتحة على كل التيارات وكل من يريد العمل تحت مظلة وطنية ولكن تحكمنا ضوابط ".



