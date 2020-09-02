ننتقي كوادر.. عمرو درويش: لدينا ضوابط وثوابت وطنية للانضمام إلى تنسيقية الأحزاب

قال عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية بدأت بتشكيل يضم 25 حزبا سياسيا.
وأضاف عمرو درويش، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": " وضعنا العديد من الضوابط لـ عملية العمل والتكامل في التنسيقية".
وتابع عمرو درويش:" لدينا ضوابط للانضمام إلى تنسيقية الاحزاب وهناك ثوابت وطنية نتبعها داخل التنسيقية".
واكمل عمرو درويش:"التنسيقية منفتحة على كل التيارات وكل من يريد العمل تحت مظلة وطنية ولكن تحكمنا ضوابط ".
ولفت عمرو درويش:" التنسيقية تنتقى كوادر قادرة على إحداث فارق في العملية السياسية"، مضيفا:" قبول شخص او رفضه لا يتعلق بأراء شخصية ولكن بضوابط محددة ".