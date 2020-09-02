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ننتقي كوادر.. عمرو درويش: لدينا ضوابط وثوابت وطنية للانضمام إلى تنسيقية الأحزاب

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:10 م
تنسيقية الاحزاب
تنسيقية الاحزاب
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هاني حسين
قال عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية بدأت بتشكيل يضم 25 حزبا سياسيا.

وأضاف عمرو درويش، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": " وضعنا العديد من الضوابط لـ عملية العمل والتكامل في التنسيقية".

وتابع عمرو درويش:" لدينا  ضوابط للانضمام إلى تنسيقية الاحزاب وهناك ثوابت وطنية  نتبعها داخل التنسيقية".

واكمل عمرو درويش:"التنسيقية منفتحة على كل التيارات وكل من يريد العمل تحت مظلة وطنية ولكن تحكمنا ضوابط ".

ولفت عمرو درويش:"  التنسيقية تنتقى كوادر قادرة على  إحداث فارق في العملية السياسية"، مضيفا:"  قبول شخص او رفضه لا يتعلق بأراء شخصية ولكن بضوابط محددة ".
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