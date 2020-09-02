إصابة رئيس ميلان السابق بفيروس كورونا

أكدت تقارير صحفية إيطالية إصابة سيلفيو برلسكوني رئيس نادي ميلان السابق ورئيس وزراء إيطاليا السابق بفيروس كورونا "كوفيد-19".









وكشفت وكالة الأنباء الإيطالية، إيجابية عينة برلسكوني من فيروس كورونا بعد المسحة الطبية التي أجراها اليوم الأربعاء.









وسيخضع برلسكوني صاحب الـ83 عاما للعزل المنزلي في الوقت الحالي، بالنظر لاستقرار حالته وفي انتظار أية مستجدات.









برلسكوني كان رئيسا لوزراء إيطاليا خلال الفترة من 1994 إلى 2013، بجانب رئاسته لنادي ميلان خلال الفترة من 1986 إلى 2017 أيضا.





وسجلت إيطاليا، أمس الاثنين، أقل من 1000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، حتى في ظل ارتفاع عدد مسحات الفحوص.



