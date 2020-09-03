ملاعب مصرية (2) - ستاد غزل المحلة.. سقط على أرضه الكبار وأشرف على بنائه الإنجليز

ستاد غزل المحلة من أقدم الملاعب المصرية والأفريقية على الإطلاق، ويقع في مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، وأنشئ عام 1947، و استضاف الملعب ثلاث مباريات خلال كأس الأمم الأفريقية 1974.





سلسلة "ملاعب مصرية" تسلط الضوء على استادات مصرنا الحبيبة، ويأتي ستاد غزل المحلة ثاني محطات سلسلة "صدى البلد".





وأكد محمد فايد، مدير ستاد غزل المحلة، أثناء حديثه لـ"صدى البلد"، أن الاستاد سعته الرسمية 20 ألف متفرج، ولكنه قادر على استيعاب 30 ألف متفرج، ويضم أيضًا 8 كشافات احتياطية في حال انقطاع الكهرباء تعمل بمولد كهربائي الذي يعمل به المستشفى المجاورة للملعب.





وعند دخولك الملعب تجد ساعة كبيرة تدق كل ربع ساعة أمام بوابة المقصورة الرئيسة التي أكد "فائق"، أن الإنجليز الذين أشرفوا على بنائها وهم أيضا من أشرفوا على بناء ساعة البيج بين الشهيرة في لندن.





وكان ملعب غزل المحلة شاهدًا على فترة التوهج التي كان يعيشها الفريق في فترة السبعينيات، حيث وصل فريق المحلة إلى نهائى البطولة الإفريقية للأندية أبطال الدورى فى عام 1974، ولكنه خرج من البطولة بعد الهزيمة المفاجئة أمام كارا الكونغولى، ووصل بعد ذلك للدور قبل النهائى من نفس البطولة، وأيضًا فى البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس أكثر من مرة.





وأحرز النادي بطولة الدوري موسم 1972- 1973، وهو أول موسم بعد توقف الدوري لسنوات بسبب نكسة يونيو 1967.

ويعد النادي شريكًا لنادي بلدية المحلة في واحد من أشهر "الديربيات" في تاريخ مصر وهو ديربي المحلة أو "ديربي الفلاحين" كما جرى تسميته، نظرًا لشعبية الناديين في المدينة.





ويعد نادي غزل المحلة والمملوك لشركة مصر للغزل والنسيج، واحدًا من أوائل أندية الشركات في مصر، حيث تأسس في عام 1936 أي بعد تأسيس الشركة بسنوات، وتقتصر عضويته على عمال الشركة حتى الآن.





وساهم "المحلة" بكثير من المواهب لمنتخب مصر مثل وائل جمعة، ومحمود فتح الله، وأحمد المحمدي، ومحمد عبدالشافي من ناشئي النادي، كما أن شوقي غريب مدرب المنتخب الوطني السابق و مدرب الإنتاج الحربي حاليا هو أحد أبناء هذا النادي.





وتبلغ مساحة النادي 45 فدانًا، كما يمتلك النادي استادًا لكرة القدم يتسع إلى 29 ألف متفرج، ويعد واحدًا من أكبر ملاعب منطقة الدلتا في مصر.





ويملك النادي ملاعب للكرة واليد والسلة والطائرة والتنس ومبنى حمام سباحة ونادي للرماية ونادي للكشافة، وفقًا للموقع الإلكتروني للشركة.