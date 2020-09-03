من الجذور وبدون ألم.. أسرع 3 وصفات للتخلص من الشعر الزائد

تجدين صعوبة فى التخلص من الشعر الزائد وتتخلصين منه فى الأغلب بواسطة شفرات الحلاقة مما يتسبب لك بالالتهاب والاحمرار إليك أسرع وصفة للتخلص من الشعر الزائد بدون ألم إليك أسرع 3 وصفات يقدمها موقع برايت سايد
طريقة إزالة الشعر بالخل والريحان2 بصلة متوسطة الحجم
10-12 ورقة ريحان
نصف ملعقة خل
.."فى 7 أيام".. إليك وصفة خارقة للتخلص من الشعر الزائد نهائيا
طريقة إزالة الشعر بالسويت بالخطوات ..
أمزجى المكونات وابحثى عن الأغشية الرقيقة والشفافة للجلد بين طبقات البصل وأسحقى الأغشية بأوراق الريحان لعمل عجينة.
ضعي المعجون على الشعر غير المرغوب فيه واتركيه لمدة 20-25 دقيقة واغسليها بالماء الدافئ.
كررى ذلك 3-4 مرات في الأسبوع لمدة 1-2 شهر.
النتائج: البصل مفيد للغاية لك لأنه يسهل نمو الشعر. ومع ذلك ، عند استخدامه مع الريحان والخل ، فإنه يعطي تأثيرًا عكسيًا ويساعدك على التخلص من شعر الوجه غير المرغوب فيه و إزالة الشعر بدون ألم
طريقة إزالة الشعر نهائيا بزيت اللافندر
1 ملعقة صغيرة من زيت اللافندر
4-6 قطرات من زيت شجرة الشاي
طريقة إزالة الشعر نهائيا بالخطوات
اخلطي زيت اللافندر مع زيت شجرة الشاي في وعاء وضعي خليط الزيوت على شعر الوجه باستخدام كرة قطنية.
كررى 2-3 مرات في اليوم لمدة 3 أشهر على الأقل.
النتائج: يحتوي زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للأندروجين تساعد في إزالة الشعر غير المرغوب فيه.
طريقة إزالة الشعر من الجذور
مكونات:
2 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان
1 موزة ناضجة
طريقة إزالة الشعر من الجذور بالخطوات
خذى موزة واهرسها لعمل عجينة. واخلطي دقيق الشوفان والموز المهروس في وعاء.
ضعي كمية وفيرة من العجينة على المناطق المرغوبة وافركيها بحركة دائرية واتركي المعجون لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد، كرر: 1-2 مرات في الأسبوع.
النتائج: يحتوي الشوفان على قوام حبيبي مما يجعله عامل تقشير جيد لبشرة الوجه.