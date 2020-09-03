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تعليم

جامعة بنها تحافظ على ترتيبها الدولي في تصنيف التايمز البريطاني

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:52 ص
الدكتور جمال السعيد
الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي قد أعلن نتيجة إصداره الجديد لعام ٢٠٢١ لتصنيف الجامعات حول العالم.


كما أن جامعة بنها قد احتلت الترتيب 801_1000 عالميا ضمن 1527 جامعة ومحليا احتلت المركز بالفئة الرابعة بين ٢١ جامعة مصرية تم تصنيفها في هذا الإصدار وقد مثلت تلك الجامعات  ٩٣ دولة حول العالم.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن وفق تصنيف هذا الإصدار احتفظت الجامعة بمكانتها الدولية  التي احتلتها في إصدار 2020، مع تحسن أدائها فى محور الاستشهادات المرجعية و التدريس وكذلك النظرة الدولية عن العام السابق.

وأضاف الجيزاوي أن تصنيف التايمز البريطاني للجامعات يستند إلى ثلاثة عشر مؤشرًا لقياس أداء الجامعات، بحيث يقيم المؤسسة في خمسة محاورهي التدريس والبحث العلمى، والاستشهادات المرجعية، والسمعة الدولية والدخل من الصناعة.

ونتيجة للشهرة الكبيرة التي يحظى بها هذا التصنيف عالميا فان عدد الجامعات التي يتم تصنيفها حول العالم يزداد سنويا باستمرار حيث وصل عام ٢٠١٩ الي  ١٢٥٨ جامعة وفي عام ٢٠٢٠ بلغ ١٣٩٧ جامعة في حين وصل هذا العام الى ١٥٢٧ جامعة تشمل ٩٣ دولة.
جامعة بنها تحافظ على ترتيبها الدولي في تصنيف التايمز البريطاني
جامعة بنها تحافظ على ترتيبها الدولي في تصنيف التايمز البريطاني
جامعة بنها تحافظ على ترتيبها الدولي في تصنيف التايمز البريطاني
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