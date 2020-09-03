AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة تستعرض مقترحات تفعيل مبادرة ميغلاش عليك

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:56 م
وزير المالية
وزير المالية
Advertisements
محمود مطاوع
عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المقترحات التى تسهم فى تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم المستهلك المصرى "ما يغلاش عليك"، موضحًا أن هذه المقترحات تتضمن أن يتم منح مساهمة الخزانة العامة لحاملى البطاقات التموينية بنسبة 10% من سعر السلعة فى حالة قيام المُصنعين والتجار بمنح خصم أقل من 15% من سعر السلعة، وتكون مساهمة الخزانة العامة بنسبة 14% فى حالة منح المُصنعين والتجار خصم على السلعة التى تزيد نسبة الخصم بها عن 15 % من سعرها، هذا بالإضافة إلى أن يتم السماح للتجار وأصحاب المحلات والسلاسل التجارية الكبرى بالبيع للمستهلك بسعر يقل بنسبة 10%عن سعر بيع السلعة للمستهلك الوارد من المصنع بعد التخفيض، وذلك بدلًا من 5% فقط حاليًا.

كما تتضمن المقترحات قيام وزارة المالية بسداد مستحقات التجار والمُصنعين من دعم الخزانة العامة لحاملى البطاقات التموينية فى مدة لا تجاوز أربعة أيام عمل حتى نساعد فى سرعة دوران رأس المال وسرعة دوران عجلة الانتاج خلال فترة المبادرة، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التموين بحيث يتم السماح لحاملى البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهرى المقرر لهم بالسلع التموينية وإضافة هذه المبالغ إلى المساهمة المحددة لهم ضمن المبادرة، وذلك فى ضوء ما يرد لوزارة المالية من وزارة التموين ويسرى على هذه المبالغ نفس قواعد الإتاحة لمساهمة الخزانة العامة، إلى جانب التنسيق أيضًا مع وزارة التموين للسماح لحاملى البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من وفورات نقاط الخبز وإضافتها إلى المساهمة المحددة لهم، على أن يكون ذلك الأمر اختياريًا، مشيرًا إلى أنه جارٍ تصميم النظام الإلكترونى الذى يحقق ذلك، ووافق المجلس فى الاجتماع على المقترحات المعروضة.

كما استعرض مجلس الوزراء تقرير الأداء المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للعام المالي 2019/2020، وفقا لموقفها المالي وقوائمها المالية في 30 يونيو الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية تعلن تفاصيل مبادرة تشجيع المنتج المحلى.. 200 جنيه دعما لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه

رئيس الوزراء يجتمع مع الحكومة في العلمين .. دعم القوات المسلحة في مواجهة الأعمال الإرهابية .. مدبولى: مصر تواجه تحديات غير مسبوقة.. وخصومات كبيرة فى مبادرة الرئيس لتشجيع المنتج المحلي

وزير المالية: تيسيرات جديدة لحاملى البطاقات التموينية فى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى

ما يغلاش عليك.. المالية: أصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من المزايا الجديدة.. والسماح باستخدام الرصيد النقدى من الدعم الشهرى.. اعتبارًا من هذا الشهر

فيديوجراف.. تيسيرات جديدة لحاملي بطاقة التموين بمبادرة ما يغلاش عليك

ستتيح للمواطنين فرص استفادة أكبر.. بشاي يشيد بإضافة نقاط الخبز لمبادرة "ميغلاش عليك"

ترشيحاتنا

أسباب ضيق الرزق.. 5 أمور يجهلها الكثيرون

أسعار ومواصفات كيا سبورتاج 2021 في السوق المصرية.. صور

قرار جمهورى بعزل نائب بمجلس الدولة من وظيفته

انخفاض مستمر .. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

تزيد خطر النوبات القلبية.. 3 أطعمة شائعة تدمر القلب

بعد بكاء الرئيس الفرنسي أثناء مقابلتها.. الجمهور يطارد ماجدة الرومي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسجد الأمير حسن.. تحفة فنية أثرية في سوهاج..شاهد

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

مريضة تروي تفاصيل معاناتها بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا مرتين