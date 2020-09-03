طريقة عمل خلطة القرنبيط .. بوصفات مختلفة

- خلطة القرنبيط المقلي

مكونات القرنبيط

قرنبيط مقطع قطع متوسطة.

كوب من الدقيق.

2 بيضة كبيرة.

نصف كوب حليب.

2 فص ثوم مهروس.

1 جزر مبشورة.

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل حار بودرة (حسب الرغبة).

ملح وفلفل أسود.





طريقة تحضير القرنبيط المقلي

القرنبيط، ثم ضعي الملح والفلفل الأسود ونصف كمية الكمون، واتركيه حتى يغلي. - على نار متوسطة، ضعي كمية من الماء تتناسب مع كمية، ثم ضعي الملح والفلفل الأسود ونصف كمية الكمون، واتركيه حتى يغلي.

- ضعي القرنبيط واتركيه لمدة 5 دقائق، ثم ارفعيه من الماء وضعيه في مصفاة لتتخلصي من الماء الزائد.

- ثم ضعي الدقيق والبيض والحليب في وعاء كبير، والثوم والجزر والكزبرة والبقدونس، والملح والفلفل الأسود والفلفل الحار وباقي الكمون، ثم قلبي جيدًا حتى يمتزج الدقيق تمامًا.

القرنبيط في خليط الدقيق، ثم ضعيه في الزيت وقلبيه على جميع الجهات حتى يصبح لونه ذهبيا. - ثم سخني كمية كبيرة من الزيت على نار متوسطة، ثم ضعيفي خليط الدقيق، ثم ضعيه في الزيت وقلبيه على جميع الجهات حتى يصبح لونه ذهبيا.

ضعي القرنبيط في طبق التقديم وقدميه مع الخبز وسلطة الطحينة أو الزبادي.









- خلطة القرنبيط المقرمش

طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش الذى يفضلة الكثير بدون بقسماط، ولا يشرب زيت، فالقرنبيط من الأكلات الشتوية التى ينتظرها العديد من الأشخاص، وخلطة القرنبيط المقلي المقرمش نقدمها لكِ في خطوات سهلة وبسيطة. المقرمش الذى يفضلة الكثير بدون بقسماط، ولا يشرب زيت، فالقرنبيط من الأكلات الشتوية التى ينتظرها العديد من الأشخاص، ونقدمها لكِ في خطوات سهلة وبسيطة.

مقادير القرنبيط رأس قرنبيط متوسطة. ماء للسلق. كمون و نعناع ماء للسلق.

خلطة القرنبيط المقلى 2 كوب حليب. 3 بيض. نعناع جاف. 6 ملعقة كبيرة من دقيق. 3 ملعقة كبيرة دقيق ذرة ( للحصول على القرمشة) ملح. ثوم. كمون. شطة أو فلفل حار( حسب الرغبة) بيكنج باودر. كزبرة خضراء مفرومة ناعم.

طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش - نغلي كمية كبيرة من الماء، ونفرك النعناع الجاف والكمون بها. - تقطع القرنبيط قطع متوسطة متساوية، ونسلقها بالماء المغلي حوالي 4 دقائق. القرنبيط يمكنك وضع شوكة، إذا اصبحت ناعمة ارفعيها على الفور - للتأكد من تسويةيمكنك وضع شوكة، إذا اصبحت ناعمة ارفعيها على الفور - تخلط كل المكونات بالخلاط ما عدا الكزبرة حتى يكون خليط قوامه شبه الكيك لكن أخف قليلًا، يمكنك زيادة الدقيق أو السوائل لضبط القوام. - نضع المزيج بطبق عميق، ونضيف الكزبرة المفرومة ونقلب جيدًا. - نسخن الزيت الغزير ونضع القرنبيط المسلوق بالعجين حتى ينغمز تماما، ونرفعها ونقليها بالزيت الساخن من كل الجهات.

- خلطة القرنبيط بالبيض يفضل العديد من الأشخاص تناول القرنبيط بالبيض، والحصول على طبقة هشة وطعم غني، كما يمكنك إضافة بعض البهارات اللذيذة التى تعطي نكهه مميزة.

- مكونات القرنبيط بالبيض رأس قرنبيط مقطعة قطع متساوية الحجم 3 أكواب (400 – 600 جم) بقسماط مطحون 1 كوب ونصف (240 – 360 مل) حليب نصف كوب (75 جم) دقيق 3 بيضات كبيرة نصف كوب (100 جم) جزر مبشور نصف كوب (100 جم) بقدونس طازج مقطع قطعًا صغيرة ملعقة صغيرة (5 جم) كمون مطحون ملعقة صغيرة (5 جم) بابريكا ملح وفلفل أسود

طريقة تحضير القرنبيط المقرمش بالبيض ضعي كمية من الماء على نار متوسطة، ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون، وقلبي جيدًا، ثم اتركيه حتى يغلي. القرنبيط، واتركيه لمدة 5 دقائق حتى ينضج، ثم ارفعيه من الماء، واتركيه يبرد تمامًا. ضعي، واتركيه لمدة 5 دقائق حتى ينضج، ثم ارفعيه من الماء، واتركيه يبرد تمامًا. في وعاء كبير، ضعي باقي المقادير، وقلبيها جيدًا، حتى تحصلي على خليطًا ناعمًا. أضيفي القرنبيط، وقلبي جيدًا، ثم اقليه في زيت غزير ومغلٍ، حتى يصبح لونه ذهبيا، ثم قدميه ساخنًا.

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ومن أهم فوائد القرنبيط القرنبيط مصدر غني بفيتامين C ، حمض الفوليك ، فيتامين K ، فيتامين ب المركب وفيتامين هـ، كما مصدر غني بفيتامين C ، حمض الفوليك ، فيتامين K ، فيتامين ب المركب وفيتامين هـ، كما يوفر للجسم معادن حيوية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك والصوديوم والحديد دون إضافة أي كوليسترول ضار.

كما يحتوي على البروتين ، وكمية كبيرة من المواد الكيميائية النباتية ، والدهون غير المشبعة ، وأحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية ويحتوي على نسبة عالية جدًا من الدهون.

كما أنه يوفر الألياف الغذائية ويحتوي على كميات صغيرة من السكريات الطبيعية بالمقارنة بالآخرين من أقاربه، مثل البروكلي.







