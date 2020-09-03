AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة : ضوء الهاتف والكمبيوتر يسبب تصبغ البشرة 3 أشهر

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:01 م
خطورة ضوء الهاتف
خطورة ضوء الهاتف
Advertisements
رشا عوني
حذرت دراسة علمية حديثة من التعرض المستمر لضوء الهاتف المحمول أو شاشة الكمبيوتر ، حيث أكدت أنها تكون ضارة على البشرة تمامًا مثل التعرض لأشعة الشمس دون استخدام كريمات وقاية. 

وأوضح الباحثون القائمون على الدراسة في هولندا أن آثار الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية على الجلد يمكن أن يسبب الشيخوخة المبكرة،  بحسب موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.

كما وجدت الدراسة أن 60% من الأشخاص يقضون الآن أكثر من ست ساعات يوميا أمام جهاز رقمي يصدر ضوءا أزرق، حيث أدت النتائج أن التعرض للضوء الأزرق لمدة خمسة أيام على مدى ست ساعات على الأقل يوميا، يمكن أن يكون له نفس التأثير على الجلد مثل قضاء 25 دقيقة في الشمس من دون كريم وقاية.

وحذر الباحثون من الاستخدام المفرط للهواتف والكمبيوتر ، ونصحوا بضرورة أخذ فترات راحة من الشاشة ، وضرورة استخدام كريمات تحتوي على مضادات الأكسدة للبشرة .

وكشفت الدراسة أن التعرض للضوء الأزرق يمكن أن يسبب فرط تصبغ الجلد وشيخوخة مبكرة ، كذلك له تأثير سلبي كبير على الساعة البيولوجية للجسم . 

كما أكدت النتائح أن هذا الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف والكمبيوتر يخترق الجلد بشكل أعمق بكثير من الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس مما يسبب تصبغ فوري للبشرة قد يستمر لمدة  3 أشهر. 

وعن مدى أضرار الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف والكمبيوتر ، أكدت الدراسة أنه يمنع إنتاج الميلاتونين، ويزيد من مستويات هرمون التوتر، ويثير الأعصاب، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب نمط النوم وإيقاع الساعة البيولوجية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مش للستات بس.. واقي الشمس يحميك من سرطان الجلد.. فيديو

دراسة تحذر الرجال: استخدام الهاتف والكمبيوتر ليلًا يضعف الحيوانات المنوية

الرجال في خطر .. الهاتف يهدد الخصوبة والكرش يصيبك بسرطان البروستاتا

نشرة المرأة والصحة.. الكرش يسبب سرطان البروستاتا.. خطورة المرض النفسي على الحامل.. إطلالات يارا نعوم

ترشيحاتنا

انهيار 2300 منزل بسبب الفيضانات في السودان | شاهد

رغم كفاءته.. تفاصيل الإطاحة بمدير المكتب الفني بـ اتحاد الكرة

أسباب ضيق الرزق.. 5 أمور يجهلها الكثيرون

أسعار ومواصفات كيا سبورتاج 2021 في السوق المصرية.. صور

أخبار الرياضة| شوبير يشن هجوما عنيفا على كهربا.. ونقل نجم نادي الزمالك السابق إلى المستشفى بسبب كورونا

تفجير جديد يهز لبنان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج لافت.. بوسي شلبي تستعرض جمالها على السوشيال ميديا

بـ المايوه.. دنيا عبد العزيز بإطلالة جريئة داخل حمام السباحة

غادة البياع: تمويل التنمية فى أفريقيا يعتمد بنسبة 88% على مصادر خارجية.. صور