دراسة : ضوء الهاتف والكمبيوتر يسبب تصبغ البشرة 3 أشهر

حذرت دراسة علمية حديثة من التعرض المستمر لضوء الهاتف المحمول أو شاشة الكمبيوتر ، حيث أكدت أنها تكون ضارة على البشرة تمامًا مثل التعرض لأشعة الشمس دون استخدام كريمات وقاية.





وأوضح الباحثون القائمون على الدراسة في هولندا أن آثار الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية على الجلد يمكن أن يسبب الشيخوخة المبكرة، بحسب موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.





كما وجدت الدراسة أن 60% من الأشخاص يقضون الآن أكثر من ست ساعات يوميا أمام جهاز رقمي يصدر ضوءا أزرق، حيث أدت النتائج أن التعرض للضوء الأزرق لمدة خمسة أيام على مدى ست ساعات على الأقل يوميا، يمكن أن يكون له نفس التأثير على الجلد مثل قضاء 25 دقيقة في الشمس من دون كريم وقاية.





وحذر الباحثون من الاستخدام المفرط للهواتف والكمبيوتر ، ونصحوا بضرورة أخذ فترات راحة من الشاشة ، وضرورة استخدام كريمات تحتوي على مضادات الأكسدة للبشرة .





وكشفت الدراسة أن التعرض للضوء الأزرق يمكن أن يسبب فرط تصبغ الجلد وشيخوخة مبكرة ، كذلك له تأثير سلبي كبير على الساعة البيولوجية للجسم .





كما أكدت النتائح أن هذا الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف والكمبيوتر يخترق الجلد بشكل أعمق بكثير من الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس مما يسبب تصبغ فوري للبشرة قد يستمر لمدة 3 أشهر.





وعن مدى أضرار الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف والكمبيوتر ، أكدت الدراسة أنه يمنع إنتاج الميلاتونين، ويزيد من مستويات هرمون التوتر، ويثير الأعصاب، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب نمط النوم وإيقاع الساعة البيولوجية.