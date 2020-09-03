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فن

مهرجان مالمو للسينما العربية يعلن عن البوستر الرسمي لدورته العاشرة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:55 م
صدى البلد
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محمد نبيل

كشفت ادارة مهرجان مالمو للسينما العربية عن الملصق الرسمي للدورة العاشرة والمقرر انعقادها في الفترة من 8 وحتى 13 اكتوبر المقبل.


وأعلن المهرجان عن اختيار21 مشروعا من بين 80 مشروعا تقدمت للمشاركة، بواقع 41 مشروعا تقدمت لمنح التطوير و39 مشروعا تقدمت لمنح ما بعد الإنتاج. وتتنافس المشروعات المختارة على المنح في 5 فئات: تطوير الأفلام القصيرة، تطوير الأفلام الروائية الطويلة، تطوير الأفلام الوثائقية الطويلة، ومنح ما بعد الإنتاج للأفلام الروائية والوثائقية.


ويتضمن برنامج المنح المقدمة من سوق ومنتدى مالمو هذا العام توزيع 19 جائزة على المشروعات يفوق مجموع قيمتها 140 ألف دولار أمريكو مشاريع الأفلام المختارة بالنسبة للأفلام الروائية الطويلة هي: «الجنائن المعلقة» إخراج أحمد ياسين من العراق، الأردن، المملكة المتحدة، السويد، «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» إخراج خالد منصور من مصر، السويد، « تونس ــ جربة»، إخراج أمل جيلاتى من تونس، فرنسا، السويد، «البصير» إخراج على الفتلاوى من سويسرا، السويد، «الحج إلى ديزنى» إخراج مها الساعاتى من السعودية، الولايات المتحدة، السويد.


ويفتتح المهرجان فيلم آدم الدورة العاشرة، وتقوم فيه لبنى أزبال ونسرين الراضي بدور البطولة، حيث يحكي عن قصة صداقة بين سيدتين، هذا اللقاء سيسمح لواحدة منهما بقبول الطفل الذي ستحمله في أحشائها أما الأخرى فستستعيد ثقتها في الحياة وتعيشها كما هي.


وتم تصوير فيلم ''آدم'' بمدينة الدار البيضاء سنة 2018 ، وهو من انتاج نبيل عيوش ، وإنتاج مشترك بين أمين بنجلون وباتريك كوينت، واشتركت ثلاث شركات تمثلان ثلاث دول وهي (شركة عليان للإنتاج) من المغرب، وشركة (Les Films du Nouveau Monde) من فرنسا، وشركة (Artémis) من بلجيكا.

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