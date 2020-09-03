الضغط على إيران.. أمريكا تفرض عقوبات على 3 شخصيات و11 كيانا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على عدة شركات تبيع وتشحن البتروكيماويات إلى إيران.









وقالت الوزارة، إنه في إطار حملة الضغوط على إيران، تم فرض عقوبات على 3 شخصيات و11 كيانا بينها 3 متمركزة في الإمارات.









كما تشمل قائمة العقوبات الجديدة 6 كيانات متمركزة في هونج كونج و2 مقرهما في إيران، إضافة إلى مواطنين صينيين وواحد إيراني.





وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن إيران تستخدم عائدات البتروكيماويات لتمويل الإرهاب، وزعزعة استقرار المنطقة.







