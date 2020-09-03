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رياضة

رسميا .. استمرار تطبيق الـ5 تبديلات في الدوري الألماني الموسم المقبل

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:22 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليجا" بشكل رسمي مواصلة تطبيق قاعدة التبديلات الخمسة خلال مباريات الموسم المقبل 2020/2021.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قد وافق على استمرار 5 تبديلات فى الموسم المقبل، بعد أن تم إقرارها خلال الموسم الماضي بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر الاتحاد الألماني لكرة القدم جدول مباريات الدوري الألماني "بوندسليجا" للموسم الجديد، وستنطلق المنافسات في 18 سبتمبر 2020 على أن تختتم في 22 مايو 2021 .

أما مباريات الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا، فستقام بين يومي 11 و14 سبتمبر وسيقام نهائي البطولة في 13 مايو 2021، على ملعب الاستاد الأولمبي بالعاصمة برلين كما هو معتاد.

وتأجلت انطلاقة الموسم الجديد لمدة نحو شهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي كانت قد تسببت في توقف المنافسات لفترة، وبالتالي تأخر ختام الموسم المنقضي.
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