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رياضة

إسماعيل يوسف يحيي ذكرى وفاة الكابتن محمود الجوهري

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:28 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
أحيا الكابتن إسماعيل يوسف ذكرى وفاة الكابتن محمود الجوهري المدير الفني للمنتخب والنادي الأهلي المصري. 

وكتب إسماعيل يوسف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏رحمه الله علي الأب والمدير الفني القدير العالمي  كابتن محمود الجوهري في ذكراه العطره اللهم ارحمه ونور قبره واسكن روحه الفردوس الأعلى". 

يذكر أن محمود الجوهري المدير الفني الأسبق لـ الأهلي والزمالك والمنتخب الأول، والذي تحل اليوم الذكرى الـ 8 لوفاته عقب صراع طويل مع المرض.

وحقق الجوهري العديد من الإنجازات والألقاب على مدار مسيرته كـلاعب كرة قدم حيث يرصد موقع "صدى البلد"، أبرز تلك الإنجازات.


بدأ محمود الجوهري مسيرته كلاعب وهو في سن الـ 17 حيث أصبح من عناصر الفريق الأول الأساسية في الفترة من 1955 لـ 1964 وتوج مع الفريق بـ 6 ألقاب للدوري المصري و3 بطولة كأس مصر وبطولة في دوري القاهرة.

توفي الجوهري عقب الإصابة بجلطة دماغية أدت لنزيف في المخ وتم نقله لأحد المستشفيات في الأردن، حيث تم الإعلان عن وفاته إكلينيكيا وتم إعلان الوفاة رسميا يوم 3 سبتمبر 2012.
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