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التسريب السبب .. تامر أمين يكشف تفاصيل إلغاء امتحانات الـ sat

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:33 م
تامر امين
تامر امين
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هاني حسين
قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك هلعا لدى أولياء الأمور بسبب إلغاء امتحانات الـ sat لطلاب الدبلومة الأمريكية.

وأضاف تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الهيئة  الأمريكية  التي تقوم بإعداد امتحانات الـ sat  ألغت الامتحان.

وتابع تامر أمين: "امتحان الـ sat  اتلغى لمدة 18 شهرا لأن تلك الامتحانات كان يتم تسريبها مضيفا: "لا علاقة لوزارة التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الـ sat".

وأكمل تامر أمين: "الهيئة الأمريكية وجدت أن هناك عدم مصداقية لامتحانات الـ sat  في مصر".

وقال: "الهيئة الأمريكية الخاصة بالدبلومة الأمريكية  أعلنت أنه سيتم الإعدادد لامتحانات الـ sat  إلكترونيا"، مضيفا: "وزارة التربية والتعليم اعتمدت اختبارات act  لطلاب الدبلومات الأمريكية ضمن تنسيق الجامعات بدلا من امتحانات الـ sat ".
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