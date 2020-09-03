التسريب السبب .. تامر أمين يكشف تفاصيل إلغاء امتحانات الـ sat

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك هلعا لدى أولياء الأمور بسبب إلغاء امتحانات الـ sat لطلاب الدبلومة الأمريكية.





وأضاف تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الهيئة الأمريكية التي تقوم بإعداد امتحانات الـ sat ألغت الامتحان.





وتابع تامر أمين: "امتحان الـ sat اتلغى لمدة 18 شهرا لأن تلك الامتحانات كان يتم تسريبها مضيفا: "لا علاقة لوزارة التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الـ sat".





وأكمل تامر أمين: "الهيئة الأمريكية وجدت أن هناك عدم مصداقية لامتحانات الـ sat في مصر".



