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رياضة

الزمالك يتقدم على بيراميدز بهدف مصطفى محمد في الشوط الأول.. فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:29 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث  الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز بتقدم الأبيض بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الممتاز.


بدأ الزمالك المباراة بأداء هجومي عن طريق الثلاثي الأخطر، أشرف بن شرقي وساسي ويوسف أوباما، بعد تمريرات سحرية وضعوا مصطفى محمد امام مرمى بيراميدز الذي سدد كرة رائعة ولكن أنقذها علي جبر وزير دفاع بيراميدز.


وفي الدقيقة الخامسة وضع أشرف بن شرقي يوسف أوباما امام المرمى بشكل رائع ولكن تمر الكرة من امام أوباما دون ان يلمسها ويحرم الزمالك من هدف التقدم.


ويرد بيراميدز على هجمات الزمالك بكرة رائعة من ابراهيم عادل في الدقيقة 7 من عمر المباراة،  حيث توغل اللاعب بين دفاعات الابيض وسدد كرة كانت هي الأخطر من بيراميدز.


وفي الدقيقة 10، وصلت الكرة الى محمد فاروق الذي انطلق بسرعة شديدة متخطياََ دفاع الزمالك ولكنه لم يتمكن من التسديد، بسبب تدخل الونش بقوة واقتناص الكرة من امام مهاجم بيراميدز.


وتعرض الونش للاصابة بعد تدخله مع محمد فاروق، وسقط ارضاََ مطالباََ الجهاز الطبي بالحضور الى ارض الملعب، وخرج الونش لتلقي العلاج ثم عاد لاستكمال المباراة. 


وظلت الكرة حائرة بين الفريقين في وسط الملعب، وهدأ هجوم الفريقين وأحكم الزمالك دفاعاته ولم يستطع بيراميدز تجاوز منتصف الملعب حتى الدقيقة 25.


وفي الدقيقة 26 من عمر المباراة تدخل محمد فاروق مع محمود علاء لاعب الزمالك بقوة وتعرض علاء للاصابة وتلقى العلاج داخل ارض الملعب، واستكمل المباراة طبيعياََ.


وتوقفت المباراة لالتقاط الأنفاس عند الدقيقة 30 من عمر المباراة، وتلقى اللاعبون التعليمات من الادارة الفنية.


وفي هجمة منظمة من نادي الزمالك يحصل عبدالله جمعة على ركلة ركنية، ويتعرض خلالها أشرف بن شرقي لاصطدام قوي مع مهدي سليمان حارس بيراميدز ويتلقى العلاج سريعاََ ويستكمل المباراة.


وتمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من التقدم على منافسه بيراميدز بالهدف الأول.


توغل اشرف بن شرقي من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية أرضية ناحية مهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز، الذي تصدى لها ليضعها أمام مصطفى محمد الذي يسجلها بسهولة في مرمى بيراميدز.


وحرمت العارضة أشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45 من عمر الشوط الاول، بعد تسديدة قوية من اللاعب ثم ارتدادها من مهدي سليمان وتسديدها مرة اخرى وارتطامها بالعارضة. 
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