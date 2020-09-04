تحارب السرطان والطرد من منزلها.. سوسو تعيش حياة مؤلمة وتستغيث بالرئيس ..فيديو

سنوات تعاني من المرض ..حياه لا ادميه تحياها تقيم في منزل غير آدمي مبني على الرى منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر وهي واسرتها ابا عن جد يحيون في هذا المكان فليس لهم مأوى آخر ولا مصدر رزق حتى أصابها السرطان منذ عشر سنوات اضافة الى امراض اخرى بالقدم والعمود الفقري.





"سوسو سعد" هي سيدة من أبناء قرية الزهراء التابعة لمركز بلقاس بالدقهلية انهكها المرض وجعلها لا حول لها ولا قوه حيث تحدثت "لصدى البلد" قائله أعالج من مرض السرطان منذ عشر سنوات وليس لى مصدر رزق انا و اولادى الثلاثة وزوجي كان يعمل باليومية واختفى منذ عدة أيام لا نعرف عنه شيئا فالحمل اصبح ثقيل عليه وعلى فانا اعانى من مرض يتطلب أدوية غالية الثمن فأقوم بالاقتراض من البعض والبعض كان يعطف علينا حتى قدمت في التكافل وكرامة ولم يأت الى شيء الوضع اصبح اصعب" .





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وواصلت:" لم يقتصر الأمر على ذلك بل جاءت غرامات علينا 45 ألف جنيه من قبل هندسة الرى بسبب عدم دفع الضرائب المقرره بسبب اقامتنا على الري حيث عجزت عن الدفع بسبب مرضى".





وتابعت :" أناشد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ان يقفوا بجانبي فانا اعلم ان الحمل ثقيل عليهم ولكنني مصريه من أبناء هذا الوطن اتمنى ان اعيش حياه كل ما اتمنى اجد حل لمشكلتي وان يتم دفع المبلغ فنحن مهددون بالطرد لو كان هناك مكان آدمي نعيش فيه ويوفر لنا كنت شعرت بالامان ولكن هذا هو وضعنا منذ عشرات السنين والسقف معرش وفى الشتاء تغرقنا الأمطار و ماذا سيحل هل سيلقي بنا في الشارع اذا لم نسد واين نعيش كل ما اتمناه أن يصل صوتي للرئيس".



