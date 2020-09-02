مريضه بالدقهلية تستغيث: الموت يحاصرني.. ساعدوني فلا أملك ثمن الدواء.. صور

لا حول لها ولا قوة".





وقالت السيدة المكلومة ، التى تعانى من المرض والأورام الخبيثة ، إنها تعانى من المرض منذ فترة ، وهي طريحة الفراش ، وأجرت عملية استئصال القولون بالكامل ، بالإضافة إلى أحد الأورام ، وتم عمل لها تحويلة لمجرى البراز ، وهي تحتاج للعلاج والمتابعة ، والعلاج مكلف ، ولا تملك شيئا".