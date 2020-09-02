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بين الناس

مريضه بالدقهلية تستغيث: الموت يحاصرني.. ساعدوني فلا أملك ثمن الدواء.. صور

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:11 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
لم يرحمها المرض وتمكن من جسدها بشكل مؤلم، جعل "زينب عبد الغني بكر رضوان" التى تبلغ من العمر ٥٦ عاما، وتقيم فى حارة المنشية الجديدة بمدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، تعاني، مع نجلها الوحيد في غرفة مبنية بالبلوك، وسقف من الغاب آيل للسقوط، وفي الشتاء تترك المكان بسبب سقوط المطر، وتقضى أيامًا متنقلة عند جيرانها، وهى مريضة، لا حول لها ولا قوة".

وقالت السيدة المكلومة، التى تعانى من المرض والأورام الخبيثة، إنها تعانى من المرض منذ فترة، وهي طريحة الفراش، وأجرت عملية استئصال القولون بالكامل، بالإضافة إلى أحد الأورام، وتم عمل لها تحويلة لمجرى البراز، وهي تحتاج للعلاج والمتابعة، والعلاج مكلف، ولا تملك شيئا". 
  
وتابعت: "زوجي متوفى منذ عدة أعوام، وكان مريضا لمدة 15 عاما، وكنت اعمل بالأجرة للإنفاق عليه وعلى بناتى وابنى، وتزوجت الفتاتين بديون علينا، وابنى معى ويعمل باليومية، ولكن لم يعد يستطيع مساعدتى، فالدواء غالى جدا، وأناشد الرئيس السيسى بمساعدتي؛ فلم أستطع أن أنهض من جديد".
مريضه بالدقهلية تستغيث: الموت يحاصرني.. ساعدوني فلا أملك ثمن الدواء.. صور
مريضه بالدقهلية تستغيث: الموت يحاصرني.. ساعدوني فلا أملك ثمن الدواء.. صور
مريضه بالدقهلية تستغيث: الموت يحاصرني.. ساعدوني فلا أملك ثمن الدواء.. صور
مريضه بالدقهلية تستغيث: الموت يحاصرني.. ساعدوني فلا أملك ثمن الدواء.. صور
مريضه بالدقهلية تستغيث: الموت يحاصرني.. ساعدوني فلا أملك ثمن الدواء.. صور
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