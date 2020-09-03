بعد احتساب ضربة جزاء لبيراميدز.. خالد الغندور: لا بد من محاسبة الفار

علق خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق على احتساب الحكم لضربة جزاء لصالح فريق بيراميدز بعد الرجوع لتقنية الفار.









وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلا " اقسم بالله لابد من محاسبة حكام الفار".









وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تعزيز تقدمه بهدف ثان في شباك بيراميدز.





ويواجه الزمالك منافسه بيراميدز في المباراة التي تقام على ملعب استاد الدفاع ابجوي ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الممتاز.







