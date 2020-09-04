دون كوافير.. طريقة تصفيف الحواجب لنفسك في المنزل

يحاول الناس تجربة حيل جديدة للجمال لاكتشاف أفضل ما يناسبهم ، وما إذا كان بإمكانهم الاستمرار في فعل ذلك على المدى الطويل.





وقد تكون أحد هذه الأشياء هو العناية بالحواجب في حين أن الناس في الغالب يقومون بالشمع أو الخيط لمنحهم الشكل المطلوب ، فإنهم لا يفعلون ذلك الآن ويبحثون بدلًا من ذلك عن طرق لاستخدام الشفرة بفعالية. إذا كنت مهتمًا أيضًا بحلقها ، فإليك بعض الأشياء التي تحتاج إلى وضعها في الاعتبار ومتابعتها.





* قصي حواجبك أولًا. من المستحسن دائمًا خاصة إذا كان لديك نمو شعر كثيف أو لم تقم بتنظيفه لفترة طويلة. مشطي الشعر لأعلى واستخدمي مقصًا لقصه. سيعطيك هذا أيضًا وضوحًا حول الطريقة التي ترغب في تشكيلها





* إذا أمكن ، تجنب حلق المنطقة الواقعة بين حاجبين. هذا مكان صعب ، وما لم تكن واثقًا للغاية ، فلا تقم بتشغيل الشفرة هنا ، حيث يمكن أن تغير شكل الحواجب بشكل كبير. بدلًا من ذلك ، يمكنك نتف الشعر الفردي من هنا.

* ابدأ دائمًا بأعلى الحاجب حتى يكون لديك فكرة عادلة عن الشكل المطلوب ، ثم اذهب للأسفل. لا تحاول أبدًا إعطاء شكل جديد ؛ فقط اذهب مع القوس الطبيعي.

* من الناحية المثالية ، اختر دائمًا ماكينة حلاقة صغيرة للحاجب ، وليس ماكينة حلاقة عادية. شفرة حلاقة صغيرة تنزلق على المناطق الحساسة وتحلق بدقة. بمجرد الانتهاء من الجزء العلوي ، اذهب إلى نهاية ذيل الحاجب.



* المنطقة الواقعة تحت الحاجب هي المكان الذي يجب أن تكوني أكثر حساسية ، حيث يمكن أن تصنع أو تكسر الشكل. أيضا ، الجلد هنا أنعم وأرق ، لذلك عليك تجنب الجروح. أولًا ، قم بإخراج الشعر ، ثم احلق الشعر الزائد. كن حذرًا جدًا ، حتى لا تحلق أكثر من المطلوب.

* نتف أي شعر إضافي ، وانتهي باستخدام زيت جوز الهند السخي.



