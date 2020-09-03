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أخبار البلد

استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في بطولة كأس العالم لليد

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي

يشهد مطار القاهرة الدولي، استعدادات مكثفة بالتزامن مع استقبال ضيوف مصر المشاركين في قرعة كاس العالم لليد ، والتي سوف تقام بعد غد تحت سفح الاهرامات بالجيزة ، وهى النسخه 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 .

ويشكل مكتب هيئه تنشيط السياحة بالمطار ممثلا فى نسرين عثمانلى مدير مكاتب الهيئة، فرقا من أعضاء المكتب محمود الجنزورى وسامح عبد الباسط بالإشراف والتنسيق مع جميع الجهات العاملة بالمطار لاستقبال الضيوف وسرعة انهاء اجراءات وصولهم داخل مختلف صالات الوصول بالمطار ، وترتيب مواعيد الاستقبال والترحيب بهم .

ومن المنتظر أن يستقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات القادمة، ضيوف مصر المشاركة بالبطولة التي تحت تقام تحت رئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. 

تستضيف مصر بطولة العالم لرجال اليد للمرة الثانية في تاريخها ، ويختلف نظام المسابقة عن البطولات السابقة بعد ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32 وذلك لأول مرة في التاريخ ، وهى النسخه 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 ، وكانت النسخة الماضية من البطوله اقيمت فى بلدين ، بينما تنظم القادمة فى ٣ دول مما يضع البلاد فى تحد جديد ، وتقام البطولة تحت رئاسه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وتعاون ١٨ وزيرا بالحكومة حتي تخرج بالشكل الذي يليق بالبلاد .
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