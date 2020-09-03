استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في بطولة كأس العالم لليد





يشهد مطار القاهرة الدولي، استعدادات مكثفة بالتزامن مع استقبال ضيوف مصر المشاركين في قرعة كاس العالم لليد ، والتي سوف تقام بعد غد تحت سفح الاهرامات بالجيزة ، وهى النسخه 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 .





ويشكل مكتب هيئه تنشيط السياحة بالمطار ممثلا فى نسرين عثمانلى مدير مكاتب الهيئة، فرقا من أعضاء المكتب محمود الجنزورى وسامح عبد الباسط بالإشراف والتنسيق مع جميع الجهات العاملة بالمطار لاستقبال الضيوف وسرعة انهاء اجراءات وصولهم داخل مختلف صالات الوصول بالمطار ، وترتيب مواعيد الاستقبال والترحيب بهم .





ومن المنتظر أن يستقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات القادمة، ضيوف مصر المشاركة بالبطولة التي تحت تقام تحت رئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.



