AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بإجمالي 1015105 حالة.. روسيا تسجل 5110 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:48 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
Advertisements
أحمد محرم
أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن السلطات الصحية الروسية سجلت خلال آخر 24 ساعة 121 حالة وفاة و5110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح الحصيلة الإجمالية 1015105 إصابات منها 17649 حالة وفاة.


وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أمس الخميس أن 28 شركة لصناعة الأدوية في عشر دول مستعدة لإنتاج كميات غير مسبوقة من لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة، خلال إعلانها أنها ستساعد في قيادة الجهود لشراء وتوزيع اللقاحات، إن 28 شركة لصناعة اللقاحات كشفت عن خطط الإنتاج السنوي فيما يتعلق بلقاحات كوفيد-19 حتى عام 2023، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وكشف تقييم أجرته المنظمة للسوق "أن شركات التصنيع مستعدة لأن تنتج بشكل جماعي كميات غير مسبوقة من اللقاحات خلال العام أو العامين القادمين".

وأشارت الشركات إلى أن التوقعات "تتوقف إلى حد بعيد على أمور منها نجاح التجارب السريرية، وإبرام اتفاقات للشراء المسبق وتأكيد التمويل وتبسيط الأمور التنظيمية وطرق التسجيل".

ويأتي دور يونيسف في إطار خطة لتخصيص لقاحات لكورونا (تعرف باسم كوفاكس وتشارك في قيادتها منظمة الصحة العالمية) وتهدف إلى شراء اللقاحات وإتاحة الوصول العادل إليها. والتزمت 76 دولة حتى الآن بالانضمام إلى خطة كوفاكس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحل الأخير.. منظمة الصحة تطالب دول العالم بالانضمام إلى COVAX لمواجهة كورونا

عداد كورونا حول العالم.. 25.6 مليون إصابة و854 ألف وفاة

يونيسف: شركات الأدوية مستعدة لإنتاج كميات غير مسبوقة من لقاحات كورونا

نيوزيلندا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا منذ 3 أشهر

ترشيحاتنا

أوقاف الإسكندرية: افتتاح 7 مساجد اليوم بالمحافظة

عبر أجواء البحرين.. عودة أول طائرة إسرائيلية من الإمارات إلى تل أبيب

سر التقاط الصورة الرباعية مع أبناء وأحفاد فيلم سكر هانم .. فيديو

شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ..فيديو

اكتشف علاقة السكر بالشيخوخة المبكرة

سعد سمير لـ لاعبي الأهلي : متشمتوش حد فينا وحزين ممن لم يقدروا قيمة النادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعشق الأناقة.. أبرز إطلالات منة فضالي في عيد ميلادها

بتقنية 5G ومعالجات إنتل.. سامسونج تعلن عن Galaxy Book Flex 5G "صور"

أم لـ 15 طفلا تنتظر مولودا جديدا .. تعرف على روتينها اليومي لرعاية عائلتها