AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الزراعة تصدر ملخصا بأنشطتها الأسبوعية.. إنفوجراف وفيديو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:45 ص
وزير الزراعة
وزير الزراعة
Advertisements
شيماء مجدي
أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الإسبوعي" في نسخته الثانية حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٨ أغسطس وحتى ٣ سبتمبر، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

وأعد المركز ملخص بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وركز العدد الأسبوعي الثاني لحصاد وزارة الزراعة، على الاجتماع الذي عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمديري مديريات الزراعة بالمحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة الأداء وخاصة في جهاز حماية الأراضي بالمحافظات، والقضاء على ظاهرة التعدي على الاراضي الزراعية، ووضع امكانيات الوزارة في سبيل ذلك باعتبار الرقعة الزراعية خط احمر لارتباطها بغذاء المواطنين، كذلك تشديد وزير الزراعة على حصر الأصول غير المستغلة للاستفادة منها، فضلا عن تكليفات عاجلة لمديري المديريات بحصر مراكز تجميع الألبان ومتابعة مشروع إحياء البتلو.

وخلال ذات الفترة، بحثت وزارتا الزراعة واستصلاح الاراضي، والشباب والرياضة، سبل التوسع لاقامة مشروعات صغيرة للشباب، في المجال الزراعي والانتاج الحيواني، بالاستفادة من القروض الميسرة ضمن مبادرة البنك المركزي، كما تم الاشارة ايضا الى اعلان الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وتقديم كافة الدعم لصناعة الدواجن، باعتبارها صناعة قوية  تتجاوز استثماراتها ٩٥ مليار جنيه، وتوفر حوالي ٤ مليون فرصة عمل، كما اشار العدد الاسبوعي الى قرار وزير الزراعة بتكليف الدكتور صلاح مصيلحي رئيسا للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

واشار الحصاد الاسبوعي لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، الى ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية الى حوالي ٤ مليون طن، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وتصدر محاصيل الموالح، البطاطس، البصل، العنب، والرمان والفراولة القائمة، فضلا عن اعلان الادارة المركزية لانتاج التقاوي عن توفير تقاوي منتقاه عالية الانتاجية واسعارها اقل من العام الماضي لدعم المزارعين، كما تم الاشارة الى ضبط حوالي ١٥٣ طن من اللحوم والاسماك والدواجن المجمدة غير الصالحة للاستخدام الآدمي بعدد من المحافظات خلال الاسبوع ذاته.

وتضمن الحصاد الأسبوعي للوزارة، تفقد رئيس قطاع الارشاد الزراعي، لانشطة مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين "برايم" في محافظتي المنيا وبني سويف، والتي يأتي على رأسها تطوير زراعة محاصيل الخضر والنباتات الطبية والعطرية والزيتون، والرمان والليمون، كذلك تم الاشارة الى اليوم الحقلي لمحصول الارز الذي نظمه معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمحطة بحوث سخا، والكشف عن ثلاث سلالات مبشرة ومبكرة في النضج واقل استهلاكا للمياه، فضلا عن الإشارة الى ورشة العمل التي نظمها معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بالتعاون مع مديرية الزراعة بالغربية، حول الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية على انتاحية الابقار الحلابة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدبولي يتابع البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر والمشروع القومي لتحديث منظومة الري الحقلي

مزارع الأرز واللوبيا.. الزراعة: نشاط مكثف للمدارس الحقلية بالبحيرة

فيديو وانفوجراف.. أهم أنشطة وزارة الزراعة خلال الأسبوع

الزراعة: ورشة عمل حول التغيرات المناخية على الأبقار الحلابة بمحافظة الغربية

الزراعة تتابع أنشطة مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين

ترشيحاتنا

ترامب في ورطة.. الرئيس الأمريكي يهين جيشه وقتلى الحروب

شوبير يهاجم بعض متابعيه وآخرون يردون: كمل يا كابتن وإحنا فى ضهرك

مأساة عاشها.. ابن الألمانية التي قتلت أبناءها الخمس يروي ما حدث.. فيديو وصور

ضربنا بسلوك الكهرباء والشاكوش.. حكاية تعذيب 3 شباب بسوهاج إثر ذهابهم للعمل

كيلو الفراخ بـ 14 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

استشاري مناعة: تعامل الصين مع فيروس كورونا سبب انخفاض الإصابات بين الأطفال.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستاذ اقتصاد: تداعيات فيروس كورونا أصابت أفريقيا بشكل مزدوج.. صور

تعشق الأناقة.. أبرز إطلالات منة فضالي في عيد ميلادها

بتقنية 5G ومعالجات إنتل.. سامسونج تعلن عن Galaxy Book Flex 5G "صور"