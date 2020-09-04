الزراعة تصدر ملخصا بأنشطتها الأسبوعية.. إنفوجراف وفيديو

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الإسبوعي" في نسخته الثانية حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٨ أغسطس وحتى ٣ سبتمبر، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.





وأعد المركز ملخص بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.





وركز العدد الأسبوعي الثاني لحصاد وزارة الزراعة، على الاجتماع الذي عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمديري مديريات الزراعة بالمحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة الأداء وخاصة في جهاز حماية الأراضي بالمحافظات، والقضاء على ظاهرة التعدي على الاراضي الزراعية، ووضع امكانيات الوزارة في سبيل ذلك باعتبار الرقعة الزراعية خط احمر لارتباطها بغذاء المواطنين، كذلك تشديد وزير الزراعة على حصر الأصول غير المستغلة للاستفادة منها، فضلا عن تكليفات عاجلة لمديري المديريات بحصر مراكز تجميع الألبان ومتابعة مشروع إحياء البتلو.





وخلال ذات الفترة، بحثت وزارتا الزراعة واستصلاح الاراضي، والشباب والرياضة، سبل التوسع لاقامة مشروعات صغيرة للشباب، في المجال الزراعي والانتاج الحيواني، بالاستفادة من القروض الميسرة ضمن مبادرة البنك المركزي، كما تم الاشارة ايضا الى اعلان الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وتقديم كافة الدعم لصناعة الدواجن، باعتبارها صناعة قوية تتجاوز استثماراتها ٩٥ مليار جنيه، وتوفر حوالي ٤ مليون فرصة عمل، كما اشار العدد الاسبوعي الى قرار وزير الزراعة بتكليف الدكتور صلاح مصيلحي رئيسا للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.





واشار الحصاد الاسبوعي لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، الى ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية الى حوالي ٤ مليون طن، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وتصدر محاصيل الموالح، البطاطس، البصل، العنب، والرمان والفراولة القائمة، فضلا عن اعلان الادارة المركزية لانتاج التقاوي عن توفير تقاوي منتقاه عالية الانتاجية واسعارها اقل من العام الماضي لدعم المزارعين، كما تم الاشارة الى ضبط حوالي ١٥٣ طن من اللحوم والاسماك والدواجن المجمدة غير الصالحة للاستخدام الآدمي بعدد من المحافظات خلال الاسبوع ذاته.



