أستاذ اقتصاد: تداعيات فيروس كورونا أصابت أفريقيا بشكل مزدوج.. صور

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة أسوان، إن العالم مر بثلاث أزمات اقتصادية هى أزمة الكساد الكبير عام 1929، وأزمة الرهن العقاري فى الولايات المتحدة الأمريكية وأزمة فيروس كورونا المستجد.

وتابع عنبر خلال ندوة أعدها صدى البلد حول تداعيات فيروس كورونا المستجد على اقتصاد أفريقيا - ستنشر لاحقا- إن أزمة فيروس كورونا أصابت العالم كله فى موجة واحدة، لافتا إلى أنه من المتعارف عليه فإن الأزمات السابقة كانت تحدث فى دولة متقدمة ثم تنتقل تداعياتها إلى الدول النامية، وهذا مكمن الخطورة على الدول الأفريقية لأنها تصنف كدول نامية.

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وأضاف أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة أسوان أن الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا تصيب الدول النامية بشكل مزدوج بمعنى أن هذه الأزمة الصحية ستصيبها فى أهم وأخطر العناصر الإنتاجية وهو العنصر البشري، بالإضافة إلى انتقال تداعيات الأزمات التى تحدث فى دولة متقدمة للدول النامية، مثلما حدث فى أزمة الرهن العقاري فى الولايات المتحدة الأمريكية ولم تنجو منها دول العالم.

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وأوضح عنبر إن الجائحة أصابت الصين وهى الشريك الاستراتيجي الهام بالنسبة لأفريقيا وبالتالى أصبح فيروس كورونا أزمة عرض وطلب حيث أن الدول الأفريقية تعتمد فى مصادر دخلها تصدير المواد الاولية.