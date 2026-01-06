وزير الدفاع الأمريكي: 200 جندي دخلوا كاراكاس للقبض على مادورو

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، أن نحو 200 جندي أمريكي دخلوا العاصمة الفنزويلية كاراكاس ضمن عملية القبض على الزعيم اليساري نيكولاس مادورو.

وألقت القوات الأمريكية القبض على مادورو وزوجته، منهيةً بذلك 12 عامًا من الحكم للزعيم اليساري، الذي اتهمته واشنطن بإدارة عصابة مخدرات ورصدت مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.

وقال هيجسيث في خطاب ألقاه أمام بحارة أمريكيين وعمال بناء سفن في ولاية فرجينيا: "دخل نحو 200 من أعظم جنودنا الأمريكيين إلى وسط مدينة كاراكاس... وألقوا القبض على شخص مطلوب للعدالة الأمريكية، دعمًا لإنفاذ القانون، دون مقتل أي أمريكي".

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يُعلن فيها مسؤول أمريكي عن عدد القوات الأمريكية التي دخلت كاراكاس بواسطة طائرات الهليكوبتر ضمن هذه العملية المذهلة، التي شارك فيها أيضًا أكثر من 150 طائرة عسكرية في أدوار مختلفة، بما في ذلك ضرب الدفاعات الفنزويلية.

قاد مادورو، الذي يصف نفسه بالاشتراكي، فنزويلا بقبضة حديدية، وحافظ على سلطته عبر سلسلة من الانتخابات التي اعتُبرت على نطاق واسع مزورة. وقد دفع هو وزوجته سيليا فلوريس ببراءتهما أمام محكمة في نيويورك يوم الاثنين.

