شهر على انفجار مرفأ بيروت.. مايا دياب تنشر تغريدة مؤثرة





وكتبت مايا دياب :"ذكرى الشهر على #انفجار_مرفأ_بيروت هي حياة تنتظر الانتشال، اعطها يا رب الصبر والنبض لهذا اليوم ايضًا بدنا هالذكرى مليانة حياة..ناطرين #نبض_بيروت #شهر #٤_آب_٢٠٢٠".









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وكان الجيش اللبناني أعلن اليوم، استكمال عمليات المسح في عدد من المناطق المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت





ولا يزال أمام الفريق الذي يعاونه الدفاع المدني اللبناني ومهندسين وأفراد من الدفاع المدني نحو 30 سنتيمترا من رفع الأنقاض اليدوي قبل الوصول إلى النقطة التي أعطت الأجهزة إشارات إلى وجود النبض.







