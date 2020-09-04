إعادة الشيوخ.. ريهام عفيفي تطالب المصريين بالحفاظ على حقهم الدستوري في التصويت

قالت ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري الفائزة في إنتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ في قائمة من أجل مصر قطاع القاهرة ووسط الدلتا ان كل صوت حصلت عليه هو بمثابة تاج على الرأس ووقود لبذل الجهد لخدمة الوطن وشعبه.





وأشارت عفيفي ان خطة العمل التي تنتوي ان تنتهجها داخل المجلس ستكون متناغمة مع التوجه الحزبي والتي تعتمد اولا وأخيرا على مصلحة الوطن والمواطن وذلك تحت مظلة الدستور من خلال مواده المتعلقة بمجلس الشيوخ وهي مواد من ٢٤٨ إلى ٢٥٤ وقانون مجلس الشيوخ رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.





اضافت عضو مجلس الشيوخ انه الان يجري التنسيق لدعم مرشحوا الحزب بجولة الإعادة المقرر عقدها للمصريين خارج مصر يومى الأحد 6 سبتمبر والاثنين 7 سبتمبر المقبلين، داخل مصر يومى الثلاثاء 8 سبتمبر والأربعاء 9 سبتمبر ودعت عفيفي المصريين بالخارج والداخل بأن لا يضعوا حقهم الدستوري في التصويت وإختيار من يمثلهم.