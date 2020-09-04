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أخبار العالم

90 عاما من العناية.. كيف تُغسل الكعبة المشرفة من الداخل؟

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:57 م
الفيصل يغسل الكعبة
الفيصل يغسل الكعبة المشرفة
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مـيـس رضـا

غسل الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار الملك أمير منطقة مكة المكرمة، الخميس، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،  الكعبة المشرفة من الداخل للسير على نهج الإهتمام والعناية التى بدأها المؤسس من 90 عامًا وسار عليها الأبناء.

وتغسل الكعبة المشرفة بماء زمزم الممزوج بماء الورد ودهن العود ، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بهذا المخلوط. وتمسح جدرانهت باستخدام قطع قماشية معطر بأفخر أنواع الطيب.

وشارك في غسل الكعبة المشرفة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس وعدد من المسؤولين.

وعقب ذلك طاف الفيصل بالبيت العتيق، ثم أدى ركعتي الطواف.

وبعد الانتهاء من غسل الكعبة المشرفة، تسلم الفيصل هدية تذكارية من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بهذه المناسبة.

 

 

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