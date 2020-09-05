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سيارات

لأول مرة.. ظهور الواجهة الأمامية لـ مرسيدس سي كلاس 2022.. صور

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:32 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

ظهر مؤخرا الجيل القادم 2022 من مرسيدس سي كلاس في صور تجسسية جديدة بدون تمويهات أمامية، من قبل المصورين.


وكان عدسات المصورين التقطت أكثر من صورة للسيارة مرسيدس سي كلاس الجيل الجديد في أكثر من مناسبة، ولكن بتمويهات مغطاة لجسمها الخارجي.


ولكن هذه المرة ظهرت مقدمة السيارة لنشاهد شكلا مميزا أكثر بيضاوية تحيط بها مصابيح أمامية أكثر نحافة، بالإضافة إلى اكصدام أمامى متطور، مع مآخذ هواء متدفقة، و غطاء محرك منحنٍ، ومرايا جديدة.


أما فى الماضى، فقد كشفت الصور التجسسية عن تصميمات داخلية للسيارة الجيل الجديد متأثرة بتصميم اس كلاس 2021، حيث سيجلس السائقون خلف عجلة قيادة جديدة، وينظرون إلى أجهزة القياس الرقمية ذاتها.


بالإضافة إلى النظام الترفيهي الجديد، والذى يضم الكونسول الوسطي بزاوية، وفتحات تهوية أنيقة في الأعلى، ووحدات تحكم في المناخ مخصصة أسفلها.


وأكد خبراء السيارات أن نظام المحركات يحتوى على مجموعة متنوعة من خيارات البنزين والديزل بأربع أسطوانات، بالإضافة إلى نسخ هجينة بالقابس.


وأشارت التقارير السابقة أيضًا إلى أن طرازات AMG من الجيل القادم قد تتخلى عن محركاتها ذات الست والثماني أسطوانات لصالح محرك بأربع أسطوانات سعة 2 لتر توربو، ومن المتوقع أن تحصل على مساعدة كهربائية لجعلها أكثر قوة.

لأول مرة.. ظهور الواجهة الأمامية لـ مرسيدس سي كلاس 2022.. صور
لأول مرة.. ظهور الواجهة الأمامية لـ مرسيدس سي كلاس 2022.. صور
لأول مرة.. ظهور الواجهة الأمامية لـ مرسيدس سي كلاس 2022.. صور
لأول مرة.. ظهور الواجهة الأمامية لـ مرسيدس سي كلاس 2022.. صور
لأول مرة.. ظهور الواجهة الأمامية لـ مرسيدس سي كلاس 2022.. صور
لأول مرة.. ظهور الواجهة الأمامية لـ مرسيدس سي كلاس 2022.. صور
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