AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قتله بـ3 طلقات.. المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض محاكمة عقيد إسرائيلي أعدم شابا فلسطينيا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:38 م
المحكمة العليا الإسرائيلية
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض محاكمة عقيد إسرائيلي
Advertisements
سمر صالح
رفضت ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، دعوى قضائية لمحاكمة عقيد إسرائيلي، أعدم فتى فلسطينيا في القدس، خلافا لتعليمات إطلاق النار.
 
وبحسب القناة السابعة العبرية، فإن المحكمة قررت عدم محاكمة قائد منطقة رام الله الأسبق "يسرائيل شومير" وذلك على الرغم من إعدامه أحد الشباب في عام 2015 بعد إلقائه للحجارة باتجاه المركبة العسكرية التي يستقلها الضابط، بينما لاحق الضابط الفتى وأطلق عليه النار من مسافة قصيرة سعيًا لإعدامه فاستشهد في المكان.
 
وبررت المحكمة قرارها بأن الحجر سلاح فتاك وقد يتسبب بالقتل وأن سلوك الضابط له ما يبرره واكتفت بالتوبيخ الذي تلقاه الضابط من قائد الأركان وفرض قيود عليه حول ترقيات مستقبلية فقط.
 
ووقعت الجريمة صيف العام 2015 عندما كان "شومير" في مركبته العسكرية قرب حاجز قلنديا ومعه ثلاثة من الجنود حيث تعرضت الدورية لإلقاء حجر كبير باتجاه الزجاج الأمامي للدورية وفر من المكان.
 
وفي تلك اللحظة خرج "شومير" من المركبة ولاحق الفتى محمد كوسبا ابن ال 17 ربيعًا واطلق 3 طلقات باتجاه ظهره  فاستشهد في المكان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العقل المدبر لاتفاقية تركيا والسراج يدعو لاتفاق بحري مع إسرائيل

القصة الكاملة لجريمة الاغتصاب الجماعي التي هزت إسرائيل.. 16 شابا على فتاة

ترشيحاتنا

مدبولي: الرئيس السيسي كلف بـ إنشاء سد جيوليوس نيريري بـ تنزانيا على أعلى مستوى

محاضرة أخيرة للاعبي سلة الأهلي قبل مواجهة سوبر الاتحاد

تحرك جديد من إثيوبيا بعد تجميد مساعدات أمريكية بسبب سد النهضة

فتح باب التحقيق.. تفاصيل جديدة فى سرقة كأس أمم أفريقيا باتحاد الكرة

أحمد مجاهد عن أخطاء تطبيق بالـVAR: الاستعانة بالتقنية يستهدف تحقيق العدالة وليس توجيهها

الليلة.. والد زوجة حسنى عبد ربه ضيف برنامج مصر الأصل

AdvertisementS

اعتبريني بابا وهاتى حضن.. ضحايا طبيب الغربية :كنا فاكرين إنه بيعالجنا ومجاش في بالنا إنه متحرش

مدبولي: الرئيس السيسي كلف بـ إنشاء سد جيوليوس نيريري بـ تنزانيا على أعلى مستوى

زيادة 4 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2020

اتهامات وتحقيق وجرد .. تفاصيل ١٢٠ ساعة فى أزمة سرقة كؤوس أمم أفريقيا

فيديو جراف.. قطع جثة طفلته بالمنشار.. تفاصيل جريمة منتصف الليل بالطالبية

بمشاركة مصر والأمم المتحدة.. الإمارات تعلن انطلاق أعمال القمة العالمية للصناعة

سافر 54 دولة وقتله مسجل خطر.. القصة الكاملة لجريمة الدكتور وزوج الخادمة فى روض الفرج

كيلو الفراخ بـ 14 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد صورتها بالمايوه .. الجمهور يهاجم دنيا عبد العزيز

تحرك جديد من إثيوبيا بعد تجميد مساعدات أمريكية بسبب سد النهضة

الأرصاد: الطقس غدا معتدل نهارا على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الحكومة: لا صحة لمد فترة التصالح في مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شورت وشعر كيرلي.. ريهام أيمن تجذب الأنظار بإطلالة صيفية

توب كب .. كنزي عمرو دياب تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات نادين الراسي