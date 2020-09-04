محافظ بورسعيد يشيد بجهود وزارة الأوقاف في عمارة بيوت الله

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، صلاة الجمعة في مسجد الشاطئ في حي الشرق ببورسعيد ، وسط فرحة كبيرة لرواد المساجد ، حيث أشاد بجهود وزارة الأوقاف في إعمار بيوت الله والحفاظ عليها ، وبإجراءات وضوابط وزارة الأوقاف في فتح المساجد



كما أشاد الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد بوعي أبناء المحافظة والتزامهم بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية ، مما يعكس وعي الشعب المصري وتعاونه الكامل في التزامه بالضوابط والاجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف .



ومن جهتهم، شهد الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام واللواء محمد أمين مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون المالية والاقتصادية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية صلاة الجمعة في مسجد الماسة بمدينة العلمين ، حيث قام بأداء خطبة الجمعة الدكتور كمال سيف مدير مكتب وزير الأوقاف تحت عنوان” الإيمان والعلم”.





واستقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، اليوم، بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من قيادات المحافظة الدعوية والتنفيذية والشعبية.





وأشاد محافظ جنوب سيناء، بجهود وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد وصيانة بيوت الله حيث تم بناء أكثر من مائة مسجد بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدًا أن اليوم عرس كبير في محافظة جنوب سيناء حيث يتم افتتاح سبعة مساجد جديدة، تم بناؤها على طراز معماري فريد.