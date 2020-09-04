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أخبار العالم

ارتفاع مناسيب النيل في السودان.. وتحذير من سيول جديدة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:37 م
ارتفاع مناسيب النيل
ارتفاع مناسيب النيل في السودان وتحذير من سيول جديدة
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية ارتفاع مناسيب النيل، حيث سجلت محطة الخرطوم أعلى منسوب عند 17.58 متر، والتي تفوق أعلى رقم مسجل (17.26 متر) بـ 32 سم.

وأوضحت لجنة الفيضانات بوزارة الري السودانية أنها ستستقر عن المناسيب العليا الحالية، موضحة أن محطة شندي سجلت  18.25 متر، بارتفاع 18 سم، عن أعلى معدل تم تسجيله.

وذكرت اللجنة أن الأمطار التي هطلت في أعلى حوض النيل الازرق خلال أيام  من  1-3 سبتمبر  ستؤدي الى  إنخفاض في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية-الأثيوبية  ليوم السبت ليكون الوارد في حدود 840 مليون متر مكعب.

وأضاف البيان أن الأمطار التي هطلت في حوض العطبراوي في يومي 2 و3 سبتمبر ستؤدي إلى استقرار في إيراد أعالي نهر عطبرة في اليومين القادمين.

وحذرت لجنة الفيضانات من وجود سحب حقيقية ماطرة "غزيرة" داخل السودان قد تؤدى لسيول وجريان الخيران.

وتوقعت اللجنة أن تكون المناسيب ليوم غد السبت  على النحو التالي: قطاع الدمازين–سنار سيشهد استقرارا، قطاع سنار-الخرطوم سيشهد ارتفاعًا (في حدود 6 سم). قطاع الخرطوم-عطبرة سيشهد ارتفاعًا في حدود 3 سم.

أما قطاع خشم القربة-عطبرة سيشهد إستقرارأً، بينما يشهد قطاع عطبرة-سد مروي ارتفاعًا في حدود 8 سم.

ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين لإتخاذ الحيطة والحذر.
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