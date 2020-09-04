4 مديريات أوقاف بالمحافظات تستقبل سيارات لحوم الأضاحي

استقبلت محافظات الشرقية والغربية والبحيرة والفيوم، سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف، اليوم الجمعة، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات (الشرقية – الغربية - الفيوم)، و (3) أطنان لـ (البحيرة). وذلك لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية للأسبوع الخامس على التوالي .





وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.





وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.



