AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في سابقة نادرة .. مدينة عربية تسجل ثاني أعلى درجة حرارة في العالم

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:55 م
العقبة تسجل ثاني
العقبة تسجل ثاني أعلى درجة حرارة في العالم
Advertisements
قسم الخارجي
سجلت مدينة العقبة في الأردن ثاني أعلى درجة حرارة في العالم، اليوم الجمعة، وفق منظمة الأرصاد العالمية المسؤولة.

وأوضحت وكالة "عمون" الأردنية، أن مدينة العقبة احتلت المركز الثاني  بعد تسجيلها درجة جرارة عظمى بواقع 48.2 درجة مئوية لتتجاوز بذلك جميع الدول الخليجية في سابقة استثنائية.

وتضرب موجة حارة الأردن وعدد من بلدان المنطقة، حيث سجلت حالة وفاة اليوم في الأغوار الشمالية بضربة شمس جراء الطقس.

ومن المقرر أن يكون طقس السبت حارا بوجه عام في أغلب مناطق الأردن، مع ظهور بعض السحب و الغيوم المتوسطة و العالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدمام تسجل أعلى درجة حرارة في السعوية غدا.. تعرف عليها

الأرصاد الأردنية: الطقس غدا حار في مختلف أنحاء البلاد

ارتفاع قياسي في الحرارة.. الأرصاد الأردنية تحذر من طقس الغد

ترشيحاتنا

جريمة بشعة.. 3 أشقاء يصيبون شقيقتهم ويقتلون نجلها في أطفيح

الظهور الأول.. شقيقة نانسي عجرم تلفت الأنظار إليها على السوشيال ميديا

يواصل الرد على منتقديه.. مروان محسن يتألق ويحرز الهدف الأول للأهلي أمام دجلة

سيدة لـ السيسي: أنا عيانة والرئيس يرد: احنا عنينا ليكي ..فيديو

أغرب جريمة.. 4 حاولوا سرقة الأغنام في سوهاج.. قتل أحدهم على يد صديقه وعلقة ساخنة لاصدقائه

العثور على جثة طفلة مقتولة في جوال بإحدى قرى الدقهلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان فوق الركبة.. نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

لأول مرة | جيب رانجلر jeep wrangler تعمل بالكهرباء .. صور

بـ قَّصة فراشة.. ساندى تثير الجدل في أحدث ظهور