AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

خبير يحذر: استيراد المجزءات الأمريكية والبرازيلية كارثة على قطاع الدواجن

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:05 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
أكد الدكتور مجدى حسن خبير صناعة الدواجن ، أن استيراد الدواجن الأمريكية والبرازيلية أو مجزءاتها يعد كارثة على قطاع صناعة الدواجن ، لافتا انه سوف تؤثر على إنتاج مصر من الدواجن بنسبة 50% . 

وقال الدكتور حسن خلال لقائه بالإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن استيراد الدواجن الأمريكية والبرازيلية ضد صناعة الدواجن وزيادة الاستثمار فى القطاع الداجنى ، لافتا الى ان استيراد 2000 طن من مجزءات الدواجن يمثل 3.5 مليون طائر تسمين وفى حالة بيعها فى الأسواق سوف يحجم عدد كبير من المربين عن الاستمرار فى الصناعة مما يهدد بتوقف نحو 50 % من قوة القطاع الداجنى فى مصر  .

وأوضح خبير الدواجن ، أن على الدولة الاعتماد على الصناعة المحلية فى توفير احتياجاتها من الدواجن ، بحيث تستورد ما تحتاجه من الداخل بدلًا من الاستيراد الخارجي ، لافتا الى ان الصناعة المحلية قادرة على توفير احتياجات الدولة من الدواجن .



https://www.youtube.com/watch?v=8ExI9by0hfY
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدينة الدواجن تنتج 120 مليون دجاجة سنويا.. خبير: السيسي يتابع تنفيذ أكبر مشروع قومي بالواحات

بفضل مجهودات الزراعة.. الفلاحين: لدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن.. ونصدر الفائض

الزراعة تعلن تخصيص 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.. المتحدث: 15 مليار جنيه استثمارات بهذا القطاع.. والهيئة البيطرية: نسعى لمزيد من التصدير خاصة بعد إعلان مصر خالية من انفلونزا الطيور

خبير لقاحات يتبرع بمليون جنيه لصندوق دعم القطاع

خبير دواجن: الحصر الفعلي للمزارع في مصر يحدد نسبة تكلفة الأعلاف

ترشيحاتنا

خلال ساعات.. ميسي يعلن الاستمرار مع برشلونة في بيان رسمي

ماجد سامي عن إلغاء هدف دجلة: مبروك دخول تقنية الـ«عار» للكرة المصرية

رامي صبري وشيما صابر يخطفان الأنظار على حمام سباحة

فايلر يعدد مكاسب الأهلي بعد الفوز على وادي دجلة

جرحت مشاعره.. 2 مليون جنيه تعويضًا لزوج عايرته زوجته بأصله

مش بس كأس إفريقيا| مدير اتحاد الكرة: فوق الـ23 كأسا مختفية.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود القصير.. أروى بإطلالة تجذب قلوب متابعيها.. شاهد

على المرجيحة.. رشا مهدي تثير الجدل بإطلالتها في أحدث ظهور

دراسة حديثة.. كم من الوقت يظل الشخص مُعديًا بعد الإصابة بكورونا؟