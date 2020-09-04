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أخبار العالم

التحالف العربي يدمر مفخخة حوثية في الأجواء اليمنية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:18 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت قوات التحالف العربي بفيادة المملكة العربية السعودية تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، قوله إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم، الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وأشار المالكي إلى أن الحوثيين كانوا يستهدفون بالطائرة المسيرة كلا من الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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