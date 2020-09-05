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منوعات

أضخم سمكة قرش في التاريخ.. الحجم الحقيقي للميجالودون | صور

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
مجيالودون
مجيالودون
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عزة عاطف
كشفت دراسة جديدة عن الحجم الكامل والحقيقي لسمك القرش الضخم الذي اشتهرت به أفلام هوليوود، ويعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

في السابق تم تقدير الطول فقط لـ سمك قرش ميجالودون Otodus megalodon لكن فريقًا من جامعة بريستول وجامعة سوانسي حدد اليوم حجم بقية الجسم، بما في ذلك الزعانف الكبيرة التي يصل طولها كطول إنسان بالغ كاملًا.
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سمكة القرش البيضاء الكبيرة - التي تم تصوبع في أفلام هوليوود الشهيرة مثل The Meg، هي تشبيه بعيد عن ميجالودون التي غالبا ما يبلغ طولها أكثر من ٦ أمتار.

استخدم الباحثون طرقًا رياضية ومقارنات مع الأقارب الأحياء للعثور على الحجم الإجمالي للميجالودون، التي عاشت منذ حوالي 23 مليون إلى ثلاثة ملايين سنة، لكنها اكتسبت الشهرة مؤخرًا في أفلام هوليوود.

تشير النتائج إلى أن ميجالودون يبلغ طولها 16 مترًا ومن المحتمل أن يكون طولها دائريًا 4.65 مترًا، مع زعنفة ظهرية يبلغ ارتفاعها حوالي 1.62 مترًا وذيلًا يبلغ ارتفاعه حوالي 3.85 مترًا.

مما يعني أن الإنسان البالغ يمكن أن يقف على ظهر سمكة القرش ويكون بنفس ارتفاع الزعنفة الظهرية، وقد وصف جاك كوبر، الذي أكمل درجة الماجستير في علوم الأحياء القديمة بكلية علوم الأرض بجامعة بريستول، الدراسة بأنها "مشروع أحلامه".

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