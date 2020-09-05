لحين ورود التحريات.. النيابة تحجز طبيبا نفسيا متهما بالتحرش بـ4 سيدات في طنطا

قرر رئيس نيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، منذ قليل حجز طبيب نفسي تقدمت ضده بلاغات من عددا من السيدات باتهامه بالتحرش بهن داخل عيادته الخاصة، لحين ورود تحريات المباحث اليوم السبت، وعرضه عليها مجددا.





كانت نيابة غرب طنطا الكلية برئاسة المستشار هاني محمد استمعت لأقوال طبيب نفسي تقدمت ضده عدة بلاغات من عدد من السيدات باتهامه بالتحرش بهن داخل عيادته الخاصة، ونفي كافه تهم التحرش الجنسي واللفظي الموجهة ضده، مؤكدا أنه يتعرض لحملات تشويه ممنهجه، وابتزاز من جانب منافسين عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك بقصد التشهير بسمعته .





وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، قد تمكنت من ضبط أحد الأطباء النفسيين عقب تداول منشور بعدد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا قام بالتحرش بهن لفظيًا، وطلب إرسال صور خاصة لهن ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب، وإيهامهم بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسى.





وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق حيث أمكن تحديد الطبيب المشار إليه وأمكن ضبطه.



