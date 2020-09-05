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رياضة

وجيه أحمد: قرار جريشة سليم وإلغاء هدف وادي دجلة في الأهلي صحيح.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:35 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة أن قرار الحكم جهاد جريشة خلال مباراة الأهلي أمام وادي دجلة امس على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري صحيح وان هدف وادي دجلة تسلل واضح.

وأضاف وجيه أحمد في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أن للاعب وادي دجلة تداخل مع أيمن أشرف لاعب الأهلي حيث منعه من الوصول للكرة مشددا ان جميع زوايا اللقطة أظهرت الأمر. 

وتابع أن المادة 11 من قانون التسلل تمنع تدخل اللاعب المتسلل حال منعه لاعب الفريق الآخر من الوصول للكرة.

وأكمل أن قرار جهاد جريشة صحيح 100% والكرة واضحة وضوح الشمس.
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