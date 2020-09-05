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فن

حكيم يحتفل بوصوله لمليون مشاهدة بألبوم "صحاب أونطة "

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:42 ص
حكيم
حكيم
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ميرنا محمود
احتفل الفنان حكيم بوصول المليون مشاهد على أغنيته الجديدة " صحاب اونطة " من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب حكيم : صحاب اونطة مليون مشاهدة على اليوتيوب 
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طرح الفنان حكيم أحدث أغنياته التي تحمل اسم "صحاب أونطة"  عبر قناته على YouTube وحقق حكيم 755,382 مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.

واحتلت الأغنية التريند رقم 3 بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "انا قلبي شال من اقرب ناس كنت بقول انها مني .. ف الاساس على ضحكتي حاسدني .. لو هتسأل عنهم هقول .. مكنوش صحابي .. صحابي دول صحاب اونطة".

صحاب اونطه" لـ حكيم  كلمات : محمد الفنان، وألحان :محمد الفنان، وتوزيع: ديزل، وميكساج : م / أحمد جوده، وميكس: اسامة طارق، وماستر: م / امير محروس، ومنتج فنى: فايز عزيز.
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