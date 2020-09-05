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فن

لكل من يسأل عنه.. أحلام توجه جمهورها إلى استخدام هاشتاج ألبومها الجديد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:51 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة أحلام تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر". 

وكتبت أحلام: "أتمنى من كل اللي يسأل عن الالبوم يستخدم #هشتاق #ألبوم_أحلام مع الشكر حبايبي". 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى: 

- اتمنى يكون فيه تعاون مع الامير بدر بن عبدالمحسن

 - #ألبوم_أحلام ممكن نشوف تعاون عالمي مع نجم؟

- كل التوفيق والإبداع  ..

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من جهة أخرى، طرحت الفنانة أحلام، أغنيتها الجديدة "أنا مدري عن الناس"، كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد.

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