لكل من يسأل عنه.. أحلام توجه جمهورها إلى استخدام هاشتاج ألبومها الجديد





وكتبت أحلام: "أتمنى من كل اللي يسأل عن الالبوم يستخدم #هشتاق #ألبوم_أحلام مع الشكر حبايبي".





وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى:





- اتمنى يكون فيه تعاون مع الامير بدر بن عبدالمحسن





- #ألبوم_أحلام ممكن نشوف تعاون عالمي مع نجم؟





- كل التوفيق والإبداع ..





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من جهة أخرى، طرحت الفنانة أحلام ، أغنيتها الجديدة "أنا مدري عن الناس"، كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد.





اتمنى من كل اللي يسأل عن الالبوم يستخدم #هشتاق #ألبوم_أحلام مع الشكر حبايبي 🌹 — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 5, 2020