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أخبار العالم

تفاصيل عملية أمنية أطاحت بإرهابيين وضبط كميات من الأسلحة فى العراق

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:19 ص
اللواء يحيي رسول
اللواء يحيي رسول
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ميس رضا

أفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، بأنه تم تنفيذ عملية أمنية فجر اليوم، السبت، فى تمام الساعة الخامسة، حيث شرعت قيادة عمليات البصرة بتنفيذ عملية أمنية كبيرة للتفتيش، اشتركت فيها  قطاعات الجيش العراقي ولواء المشاة البحري وحرس الحدود وشرطة الطوارئ.


وأوضح "رسول"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد"، أن العملية أسفرت عن القبض على 3 اشخاص بتهمة حيازة أسلحة متوسطة وعجلات غير قانونية، وضبط رشاشتين متوسطة ( bkc..RBK) و١٢١ بندقية و١٧ مسدس ٨ رمانات يدوية و٣ أجهزة اتصال موتورولا و٧٠ مخزن بندقية وعتاد مختلف، فضلا عن ١١ هاتفًا يستخدم لتفجير العبوات.

 

وأضاف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن قوات أمنية مشتركة شرعت أيضا في لتنفيذ عملية أمنية مشتركة وتفتيش في منطقة حسينية المعامل في بغداد، وانتهت العملية في تمام الساعة السابعة مِن صباح اليوم.
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