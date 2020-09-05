الشبكة الشرق أوسطية: ما زلنا فى الموجة الأولى من كورونا.. والفيروس مستمر بالانتشار

قال الدكتور عادل البلبيسي، مدير الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية، إن العالم كله ما زال فى الموجة الأولى من فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن الفيروس من الملاحظ أنه يقوم بالانتشار بسرعة، ولكن هناك انخفاض فى نسب الوفيات.









وأضاف "البلبيسي"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فيروس كورونا أصبحت قدرته على الانتشار أكبر، ولكن قدرته على إحداث أمراض شديدة أصبحت أقل.









وأوضح أن عدد الوفيات انخفض حول العالم نتيجة أن العالم أصبح لديه خبرة فى علاج حالات فيروس كورونا، وأنه أصبح على دراسة لطرق الوقاية، أى أن التعرض له أصبح أقل من قبل الناس.









وأشار إلى أن حالات الإصابة فى ارتفاع، خاصة بقارة أفريقيا والهند، لافتا إلى أن البلدان التى يتواجد بها لافئات العمرية الصغيرة أكثر تصبح أقل عرضة للفيروس، حتى لو هناك إصابات فتكون إصابات خفيفة بدون أعراض.



