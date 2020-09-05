AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السيسى:كل الدعم لاشقائنا في السودان للتعامل مع آثار السيول والفيضانات

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:54 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
محمد عبد المنعم
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى التضامن مع الأشقاء السودانيين حكومة و شعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق.

وكتب الرئيس السيسى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى « فيس بوك » : « خالص التضامن مع اشقاءنا السودانيين حكومة و شعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق، والتي ادت الى خسائر مفجعة في الافراد والممتلكات، واؤكد استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لاشقاءنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع اثار الفيضانات، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وان يلهم اسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان»
السيسى:كل الدعم لاشقائنا في السودان للتعامل مع آثار السيول والفيضانات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفجار بيروت.. السيسي يعزي لبنان ويتمنى السلامة للمصابين

السيسي يعزى الرئيس اللبناني هاتفيا في ضحايا انفجار بيروت

هيروشيما ثانية في بيروت.. تضامن عربي ودولي واسع مع لبنان.. ترامب: خبراؤنا يعتقدون أنه هجوم رهيب بقنبلة ما.. وبريطانيا: من السابق لأوانه التكهن بسبب الانفجار المدوي.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

عبد الرحيم علي: فخور بالموقف المصري تجاه لبنان

بشكل عاجل.. الرئيس السيسي يأمر بتجهيز طائرتي مساعدات طبية للشعب اللبناني

تفجير بيروت.. الطيران المدني: الحركة الجوية بين مطار القاهرة ومطار رفيق الحريري منتظمة

ترشيحاتنا

شروط جديدة من سلطة الطيران المدني لدخول القادمين إلى المطارات المصرية

رحيل أشهر وزراء الزراعة.. نجل شقيق يوسف والي: مات في شقته بالدقي وصلابته الداخلية كانت تدهشنا

بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها

الكبير جاي يا بلد.. حكاية خط الصعيد أرعب الأهالي لسنوات.. عليه أحكام 300 عام وطلقة أنهت الكابوس

وليد شعبان: هدف دجلة في مرمى الأهلي صحيح

بملابس كاجوال .. خطيبة أحمد سعد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لهما

AdvertisementS

منذ أسبوع.. تعرف على وصية الدكتور يوسف والى قبل وفاته

الأرصاد الجوية: طقس الغد حار رطب تصاحبه أمطار متفرقة.. والقاهرة 37 درجة

زحام على أرصفة محطات "المنيب - شبرا" بعد توقف حركة المترو ٢٥ دقيقة.. فيديو

قتلته وهما يمارسان الرذيلة.. مدمنة مخدرات تنهي حياة حداد لسرقة قطعة حشيش

وفاة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق

أزمة القفا تشعل السخرية بين الجماهير على شرف ستاموني.. فما قصته؟ | صور

رحيل أشهر وزراء الزراعة.. نجل شقيق يوسف والي: مات في شقته بالدقي وصلابته الداخلية كانت تدهشنا

بعد غرق طفل صغير.. النيابة تستدعي منقذي حمامات السباحة بنادي الزمالك

بعد إهدائه هاتفا من الذهب.. محمد رمضان: شكرا صديقي خليفة

دعاء الصباح قصير يحفظك من عيون الجن والمصائب.. ردده 3 مرات

الكبير جاي يا بلد.. حكاية خط الصعيد أرعب الأهالي لسنوات.. عليه أحكام 300 عام وطلقة أنهت الكابوس

البحرية الليبية تحتجز 15 صيادا إيطاليا.. والإفراج عنهم مرهون بإطلاق سراح لاعبين ليبيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم خيالي.. طرح مرسيدس mercedes s class 2021 رسميا.. صور

أسعار جيب رينيجيد 2020 اليوم في مصر.. صور

بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها