الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا.. وتسجيل 10 إصابات وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، السبت، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 10 إصابات جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85112 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 3 حالات في شنغهاي، وحالتين في كل من قوانغدونغ ويونان، وحالة في كل من تيانجين وفوجيان وشانشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2563 حالة غادر منها 2383 حالة المستشفيات بعد شفائهم.









وأضافت اللجنة أن 21 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 80284 شخصا، مشيرة إلى أن 7180 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مازالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 931 شخصا الملاحظة الطبية أمس.









وأوضحت اللجنة أنه تم أمس، الجمعة، تسجيل 8 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 338 حالة منها 327 حالة وافدة.









وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4850 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 94 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 490 إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4456 مريضا في هونج كونج، 46 مريضا في ماكاو، و471 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.