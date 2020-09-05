AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا.. وتسجيل 10 إصابات وافدة من الخارج

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:43 م
فيروس كورونا في الصين
فيروس كورونا في الصين
Advertisements
أ ش أ
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، السبت، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 10 إصابات جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85112 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.


وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 3 حالات في شنغهاي، وحالتين في كل من قوانغدونغ ويونان، وحالة في كل من تيانجين وفوجيان وشانشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2563 حالة غادر منها 2383 حالة المستشفيات بعد شفائهم.


وأضافت اللجنة أن 21 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 80284 شخصا، مشيرة إلى أن 7180 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مازالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 931 شخصا الملاحظة الطبية أمس.


وأوضحت اللجنة أنه تم أمس، الجمعة، تسجيل 8 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 338 حالة منها 327 حالة وافدة.


وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4850 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 94 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 490 إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4456 مريضا في هونج كونج، 46 مريضا في ماكاو، و471 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 4 إصابات جديدة بينها حالة واحدة بعدوى محلية في بكين

الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 3 حالات إصابة وافدة من الخارج

الصين: لا إصابات محلية بعدوى بكورونا وتسجيل 7 إصابات وافدة من الخارج

الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 22 إصابة وافدة من الخارج

الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 16 إصابة وافدة من الخارج

لا إصابات بعدوى محلية.. الصين تسجل 14 إصابة بكورونا وافدة من الخارج

ترشيحاتنا

مسكونة بالأشباح.. هانى شنودة يروى تفاصيل موقف مرعب أثناء طفولته.. فيديو

أهم الأخبار.. وفاة يوسف والي.. تأجيل محاكمة أحمد شفيق.. وموجة أمطار متفرقة على البلاد غدا

الدم بقى ميه.. طالب يقتل عمه بـ طعنة سكين بسبب خلافات العيلة

رانيا ملاح تتعرض لوصلة غزل من جمهورها بسبب هذه الصورة.. شاهد

الحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لـ مؤسس صفحة شاومينج الأصلي

ديسابر: رمضان صبحي وأحمد فتحي لا يكفيان بيراميدز للتتويج بالألقاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات جيتور jetour x70 في السوق المصرية.. صور

الندب والتعرض للجلد.. علامات غريبة لجمال الفتيات داخل أفريقيا.. صور

بتصميم خيالي.. طرح مرسيدس mercedes s class 2021 رسميا.. صور