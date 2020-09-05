بإجمالي 3070 طلبا.. تحصيل أكثر من نصف مليار جنيه قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن إجمالي المتحصلات من جدية التصالح في بعض مخالفات البناء بلغ أكثر من نصف مليار جنيه حتى الآن، بإجمالي عدد طلبات وصل إلى ٣٠٧٠ طلبا للتصالح، وذلك وفقا للإجراءات التي تقوم بها المحافظة لتفعيل قانون التصالح، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء





وأضاف محافظ الإسكندرية أننا مستمرون في تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء من قبل اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح والتي تقوم بمباشرة أعمالها حتي تاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠، وهو التاريخ الذي حدده القانون وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء. لافتًا إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح.





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وفي سياق متصل؛ أشار الشريف إلى أن محافظة الإسكندرية مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أراضي الدولة، وإزالة أي مخالفات متعلقة بالبناء وفقا لقانون ١١٩ لسنة ٢٠١٨.





وأوضح أنه خلال الفترة من ١/١/ ٢٠٢٠ وحتي الآن قامت المحافظة بإزالة عدد ٢٨٤٤ حالة إزالة؛ منها ١٢٦٧ حالة إزالة فورية من خلال وحدة الإزالة الفورية التي أنشأتها المحافظة للتدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف.





ولفت المحافظ إلي أنه أصدر قرار رقم ٥٨٣ لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء وحدة رصد مخالفات البناء ومتابعة المتغيرات المكانية والتي تعمل بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، لرصد أي مخالفات للبناء سواء بالتعدي علي الأراضي الزراعية أو التعدي علي أملاك الدولة أو البناء المخالف.