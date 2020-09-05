AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بإجمالي 3070 طلبا.. تحصيل أكثر من نصف مليار جنيه قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء بالإسكندرية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:37 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني
أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن إجمالي المتحصلات من جدية التصالح في بعض مخالفات البناء بلغ أكثر من نصف مليار جنيه حتى الآن، بإجمالي عدد طلبات وصل إلى ٣٠٧٠ طلبا للتصالح، وذلك وفقا للإجراءات التي تقوم بها المحافظة لتفعيل قانون التصالح، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء

وأضاف محافظ الإسكندرية أننا مستمرون في تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء من قبل اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح والتي تقوم بمباشرة أعمالها حتي تاريخ  ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠، وهو التاريخ الذي حدده القانون وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء. لافتًا إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح. 

اِقرأ أيضًا

وفي سياق متصل؛ أشار الشريف إلى أن محافظة الإسكندرية مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أراضي الدولة، وإزالة أي مخالفات متعلقة بالبناء وفقا لقانون ١١٩ لسنة ٢٠١٨.

وأوضح أنه خلال الفترة من ١/١/ ٢٠٢٠ وحتي الآن قامت المحافظة بإزالة عدد ٢٨٤٤ حالة إزالة؛ منها ١٢٦٧ حالة إزالة فورية من خلال وحدة الإزالة الفورية التي أنشأتها المحافظة للتدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف. 

ولفت المحافظ إلي أنه أصدر قرار رقم ٥٨٣ لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء وحدة رصد مخالفات البناء ومتابعة المتغيرات المكانية والتي تعمل بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، لرصد أي مخالفات للبناء سواء بالتعدي علي الأراضي الزراعية أو التعدي علي أملاك الدولة أو البناء المخالف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيزة تناشد المواطنين: 15 أغسطس آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح لمن قدم الطلب

الحكومة: 600 ألف طلب تصالح وتحصيل 1,1 مليار جنيه وإحالة 12641 حالة للنيابة العسكرية

تحصيل 1,1 مليار جنيه قيمة جدية التصالح في المخالفات..الحكومة: إزالة 9609 مخالفات بناء داخل الحيز العمراني و20447 مخالفة على الأراضي الزراعية وإحالة 12641 حالة للنيابة العسكرية

6 أشهر| تحرك عاجل من البرلمان لمد فترة التصالح في مخالفات البناء

تحرك برلمانى عاجل لـ تخفيض غرامات التصالح فى مخالفات البناء لـ 60%

تحركات برلمانية لمد فترة التصالح وتخفيض الغرامات لـ60%.. نواب: تطبيق الغرامة على صاحب العقار فقط ضرورة| ومطالب بمساعدة المواطنين في الدخول تحت مظلة القانون

ترشيحاتنا

السيدة المسنة لـ الرئيس: شكرا..ربنا يخليك ويباركلك فى عيالك

بتصميم خيالي.. طرح مرسيدس mercedes s class 2021 رسميا.. صور

نادية عمارة: دعاء التوسل بالنبى كنز ويفك الكرب

عمليات تعقيم إجباري.. منع مسلمات الإيجور من الحمل والإنجاب

الكبير جاي يا بلد.. حكاية خط الصعيد أرعب الأهالي لسنوات.. عليه أحكام 300 عام وطلقة أنهت الكابوس

البحرية الليبية تحتجز 15 صيادا إيطاليا.. والإفراج عنهم مرهون بإطلاق سراح لاعبين ليبيين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الندب والتعرض للجلد.. علامات غريبة لجمال الفتيات داخل أفريقيا.. صور

بتصميم خيالي.. طرح مرسيدس mercedes s class 2021 رسميا.. صور

أسعار جيب رينيجيد 2020 اليوم في مصر.. صور