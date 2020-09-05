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دعا لتضامن شعبى.. أستاذ بكلية الدراسات الأفريقية: السودان من أهم دوائر الأمن القومي المصرى

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:57 م
مصر والسودان
مصر والسودان
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور باسم رزق، الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية، إن السودان واحدة من أهم دوائر الأمن القومى المصرى، مشيرا إلى أنها واحدة من محددات الأمن القومى المصرى بمعناه الشامل والمائي بشكل خاص.

وأضاف "رزق" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التضامن مع الشعب السودانى يجب ألا يكون فقط على مستوى القيادة الرسمية، ولكنه لا بد أن يكون شعبويا أيضا.

وتابع أن الشعب المصرى يتضامن جميعه مع ما يحدث فى السودان، لافتا إلى أن فيضانات هذا العام زادت عن الحد المتوقع بمعدلات كبيرة، حيث أن معدلات إيراد نهر النيل أعلى من الإيرادات الطبيعية.

وأكد أنه نتيجة الفيضان الحادث فى السودان هناك العديد من الخسائر المادية والبشرية، متابعا أن الدولة المصرية تؤكد دائما أنها إلى جانب السودان وانهما شعب واحد يعيش فى قطرين متشابكين مترابطين.

وأشار إلى أن التعاون الواضح والأقرب الذى يوضح التعاون بين البلدين هو المجال المائي.
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